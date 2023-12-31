Son dakika Galatasaray haberi: Hakim Ziyech ile ipler kopuyor

Galatasaray'da küçük çaplı bir Hakim Ziyech krizi yaşanıyor. Ertelenen Süper Kupa maçında ilk 11'de olması beklenen Faslı oyuncu, son idmandan önce ağrılarını öne sürerek kadroda yer almadı. Bunu daha önce de yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki oyuncunun, Adana Demirspor karşılaşmasından önce de aynı gerekçeyle sahaya çıkmadığı öğrenildi. Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiralanan yıldız futbolcu, geldiği günden bu yana hedeflenen verimi sağlayamadı. Bu noktada Galatasaray cephesini de mutlu edemeyen Ziyech'in devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.