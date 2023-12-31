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Giriş Tarihi: 31.12.2023 09:28

Son dakika Galatasaray haberi: Hakim Ziyech ile ipler kopuyor

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Hakim Ziyech ile ipler kopuyor

Hakim Ziyech, Galatasaray ile yollarını ayırmak için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılı ekipte aradığı ortamı bulamayan Faslı yıldız, menajerine takım bakması için talimat verdi. 30 yaşındaki oyuncu, şartlarda anlaşılırsa ara transferde yolcu...

Galatasaray'da küçük çaplı bir Hakim Ziyech krizi yaşanıyor. Ertelenen Süper Kupa maçında ilk 11'de olması beklenen Faslı oyuncu, son idmandan önce ağrılarını öne sürerek kadroda yer almadı. Bunu daha önce de yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki oyuncunun, Adana Demirspor karşılaşmasından önce de aynı gerekçeyle sahaya çıkmadığı öğrenildi. Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiralanan yıldız futbolcu, geldiği günden bu yana hedeflenen verimi sağlayamadı. Bu noktada Galatasaray cephesini de mutlu edemeyen Ziyech'in devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ PEŞİNDE KOŞUYOR
Türkiye'de istediği ortamı bulamayan ve maaşların gecikmesinden rahatsız olan tecrübeli oyuncu ayrılık için düğmeye bastı. Menajerine takım bulması için talimat veren Galatasaraylı yıldız, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi. Sık sık sakatlanması sebebiyle Ziyech'ten istediği katkıyı alamayan Galatasaray teknik ekibi de ayrılığa sıcak bakıyor. Ara transfer döneminde taraflar masaya oturarak ortak bir noktada buluşmaya çalışacak.

SADECE 14 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Galatasaray'la 14 maçta 793 dakika sahada kalabilen Hakim Ziyech, 4 gol-2 asistlik katkı verdi. Sarıkırmızılı takıma ilk geldiğinde sakatlığı ve antrenman eksiği bulunan Faslı oyuncu, 4 müsabaka kaçırdı. Daha sonra 3 maça çıktıktan sonra tekrar sakatlanan 30 yaşındaki yıldız, 5 maçta daha takımını yalnız bıraktı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Hakim Ziyech ile ipler kopuyor
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