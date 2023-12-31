Suudi Arabistan’da Benzema krizi: Ülkeden ayrıldı!

Sezon başında takımına birçok yıldızı alan Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da Karim Benzema krizi yaşanıyor. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al-Nassr'a 5-2 kaybeden Al Ittihad ekibinde Karim Benzema'ya yönelik tepkiler büyüdü. Al Ittihad formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Benzema, 12 gol ve 5 asistlik skor katkısı yaptı.

HESABINI KAPADI, ANTRENMANA ÇIKMADI

Alınan 5-2'lik mağlubiyetin ardından Al Ittihad taraftarının sosyal medya üzerinden Benzema'ya birçok mesaj attığı ve Benzema'nın da 76 milyon takipçili sosyal medya hesabını kapattığı belirtildi. Ayrıca Fransız yıldızın Perşembe ve cuma günleri çıkması gereken antrenmanlara da çıkmadığı, yıldız golcünün Suudi Arabistan'dan ayrıldığı ifade edildi.

Al Ittihad'da teknik direktör Marcelo Gallardo, Benzema olayıyla ilgili, konu hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi. Öte yandan Al Ittihad kulübüne yakın kaynaklardan gelen habere göre; Benzema'nın kulübün izni dahilinde birkaç gün takımdan ayrıldığı belirtildi ancak Suudi ekibinden şu ana dek henüz bir resmi açıklama gerçekleşmedi.