21 yılda sporun yüzyılı inşa edildi!

Cumhuriyetin ikinci asrına "Türkiye Yüzyılı" sloganı ile giren AK Parti, 21 yıllık iktidarında spor altyapısı için de tarihi adımlar attı. 2002'den bu yana mahalle sahalarından yüzme havuzlarına kadar 81 ile farklı branşlardan 14 bin 450 eser kazandırıldı. '43 yeni stadyum hedefi' belirleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, 38'ini tamamlayarak Türk futboluna armağan etti. 2002'de 278 bin olan kayıtlı sporcu sayısı ise geçen ay 14 milyonu aştı. 2002'den bu yana aralıksız yatırımlarla "Sporun Yüzyılı" inşa edilirken, o dönemde 6 bin olan kulüp sayısı, 4 katına çıkarılarak 2023 yılının ekim ayında 24 bin 425'e tırmandı.

EURO 2032'NİN KAPILARI TÜRKİYE'YE AÇILDI

Modern stadyumlar ve hızla gelişen tesis altyapısı sayesinde, 2032 yılında gerçekleşecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) ev sahipliği ilk kez Türkiye'ye verildi. Aralarında Ankara Stadyumu'nun da bulunduğu 5 projenin yapımı hızla sürerken, bakanlığın önümüzdeki yıllarda farklı şehirlere yeni stadyumlar kazandırmak için de çalışma içinde olduğu bildirildi.

FARKLI BRANŞLARDA 110 TURNUVA GERÇEKLEŞTİ

Güçlü altyapısı ile uluslararası organizasyonların parmakla gösterilen ülkesi haline gelen Türkiye, geçen yıl farklı branşlarda 110 turnuva ve final müsabakaları düzenledi. 2023'te Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası ve Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası gibi organizasyonlara kapılarını açan Türkiye, kusursuz ev sahipliği ile ses getirdi.

81 İLDE DEV ATILIM

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, 2002-2023 yılları arasında yurt genelinde 624 yüzme havuzu ve 908 spor salonu hizmete açıldı. 119 projenin yapımı, 35 tesisin ihale süreci, 32 projenin ise arsa tahsisine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 81 ili ilmek ilmek spor tesisleri ile ören Gençlik ve Spor Bakanlığı, her yaştan vatandaşın spora erişimini de en kolay hale getiriyor.