Atalanta, Beşiktaş’ın istediği Isak Hien’ı kadrosuna kattı

Beşiktaş'ın 2022-23 ve 2023-24 sezonu öncesi gündemine gelen İsveçli stoper Isak Hien'in yeni adresi belli oldu. Atalanta, Isak Hien'i Hellas Verona'dan transfer ettiğini resmen duyurdu. Atalanta 24 yaşındaki stoper ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan ekibi, Isak Hien için Verona'ya 9 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Hellas Verona, İsveçli savunmacıyı 2022-23 sezonu başında Djurgarden'dan 3.2 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Isak Hien, Hellas Verona formasıyla toplam 44 maça çıkıp 3 bin 648 dakika süre aldı.