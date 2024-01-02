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Giriş Tarihi: 2.1.2024 09:16 Son Güncelleme: 2.1.2024 09:41

Buffon’dan flaş öneri: Kaleler büyüsün

Buffon’dan flaş öneri: Kaleler büyüsün

İtalyanlar'ın efsane kalecisi Gianluigi Buffon, radikal bir öneride bulundu. Kariyerinde 10 İtalya Ligi, 1 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan 45 yaşındaki isim, kale ölçülerinin değişmesi ve kalelerin büyümesi gerektiğini söyledi.

İtalyanlar'ın efsane kalecisi Gianluigi Buffon, radikal bir öneride bulundu. Kariyerinde 10 İtalya Ligi, 1 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan 45 yaşındaki isim, kale ölçülerinin değişmesi ve kalelerin büyümesi gerektiğini söyledi.

Buffon, "Futbolda kale boyutları 1875 yılından bu yana aynı. O günkü şartlarda büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak günümüzdeki kalecilerin boylarına bakarsanız ne dediğimi anlarsınız. 30 yıl önce uzaktan atılan 50 şutun 10'u gol olurken bugün ancak 2-3'ü ağları buluyor. 2 metrelik bir kaleciye uzaktan gol atmak çok zor" ifadelerini kullandı.

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Buffon’dan flaş öneri: Kaleler büyüsün
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