Buffon’dan flaş öneri: Kaleler büyüsün

İtalyanlar'ın efsane kalecisi Gianluigi Buffon, radikal bir öneride bulundu. Kariyerinde 10 İtalya Ligi, 1 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan 45 yaşındaki isim, kale ölçülerinin değişmesi ve kalelerin büyümesi gerektiğini söyledi.

Buffon, "Futbolda kale boyutları 1875 yılından bu yana aynı. O günkü şartlarda büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak günümüzdeki kalecilerin boylarına bakarsanız ne dediğimi anlarsınız. 30 yıl önce uzaktan atılan 50 şutun 10'u gol olurken bugün ancak 2-3'ü ağları buluyor. 2 metrelik bir kaleciye uzaktan gol atmak çok zor" ifadelerini kullandı.