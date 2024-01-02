Buffon’dan radikal öneri: Kaleler büyüsün

İtalyanlar'ın efsane kalecisi Gianluigi Buffon, radikal bir öneride bulundu. Kariyerinde 10 İtalya Ligi, 1 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan 45 yaşındaki isim, kale ölçülerinin değişmesi ve kalelerin büyümesi gerektiğini söyledi. Buffon, "Futbolda kale boyutları 1875 yılından bu yana aynı. O günkü şartlarda büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak günümüzdekikalecilerinboylarına bakarsanızne dediğimianlarsınız. 30 yıl önce uzaktan atılan 50 şutun 10'u gol olurken bugün ancak 2-3'ü ağları buluyor. 2metrelik bir kaleciyeuzaktan golatmak çok zor" ifadelerini kullandı.