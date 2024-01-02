İtalyanlar Amir’in peşini bırakmıyor

Siyah-beyazlıların deneyimli orta sahası Amir Hadziahmetovic, İtalyanlar'ın ilgi odağında. Adı sezon başında da Çizme ekipleriyle anılan Boşnak futbolcu için Serie A'dan iki kulübün nabız yokladığı öğrenildi. Bu takımlardanbirinin Udineseolduğu belirtilirken,26 yaşındaki orta sahaoyuncusunun da İtalyaseçeneğine oldukçasıcak baktığı öğrenildi. Resmi teklifin gelmesi halinde Beşiktaş yönetimi, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncuya karşılık 7 milyon Euro bonservis talep edecek. Bu sezon 27 karşılaşmadaforma giyenAmir, toplam 6 asistgerçekleştirdi.
ONANA FRANSA YOLCUSU
Beşiktaş'ın temmuz ayında Fransa'nın Lens kulübünden 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Jean Onana'nın kiralık olarak ayrılması bekleniyor. Performansı sürekli tartışma konusu olan Kamerunlu futbolcu, hiçbir teknik adamın gözüne giremedi. 23 yaşındaki stopere yapılan yatırımı kurtarmak isteyen siyah-beyazlılar, enazından kiralık gönderipoynamasını sağlamak veperformansının düzelmesini umuyor. Fransa Ligue 2'de mücadele eden eski kulübü Bordeaux ve Saint- Etienne'in, Onana'yla ilgilendiği kaydedildi.