İtalyanlar Amir’in peşini bırakmıyor

Siyah-beyazlıların deneyimli orta sahası Amir Hadziahmetovic, İtalyanlar'ın ilgi odağında. Adı sezon başında da Çizme ekipleriyle anılan Boşnak futbolcu için Serie A'dan iki kulübün nabız yokladığı öğrenildi.Resmi teklifin gelmesi halinde Beşiktaş yönetimi, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncuya karşılık 7 milyon Euro bonservis talep edecek.Beşiktaş'ın temmuz ayında Fransa'nın Lens kulübünden 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Jean Onana'nın kiralık olarak ayrılması bekleniyor. Performansı sürekli tartışma konusu olan Kamerunlu futbolcu, hiçbir teknik adamın gözüne giremedi. 23 yaşındaki stopere yapılan yatırımı kurtarmak isteyen siyah-beyazlılar,umuyor. Fransa Ligue 2'de mücadele eden eski kulübü Bordeaux ve Saint- Etienne'in, Onana'yla ilgilendiği kaydedildi.