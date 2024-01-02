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Giriş Tarihi: 2.1.2024 07:37

Son dakika Beşiktaş haberi: İtalyanlar Amir Hadziahmetovic'in peşinde!

Son dakika Beşiktaş haberi: İtalyanlar Amir Hadziahmetovic’in peşinde!

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Amir Hadziahmetovic, İtalyanlar'ın ilgi odağında. Adı sezon başında da Çizme ekipleriyle anılan Boşnak futbolcu için Serie A'dan iki kulübün nabız yokladığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Amir Hadziahmetovic, İtalyanlar'ın ilgi odağında. Adı sezon başında da Çizme ekipleriyle anılan Boşnak futbolcu için Serie A'dan iki kulübün nabız yokladığı öğrenildi. Bu takımlardan birinin Udinese olduğu belirtilirken, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun da İtalya seçeneğine oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Resmi teklifin gelmesi halinde Beşiktaş yönetimi, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncuya karşılık 7 milyon Euro bonservis talep edecek. Bu sezon 27 karşılaşmada forma giyen Amir, toplam 6 asist gerçekleştirdi.

ONANA FRANSA YOLCUSU

Beşiktaş'ın temmuz ayında Fransa'nın Lens kulübünden 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Jean Onana'nın kiralık olarak ayrılması bekleniyor. Performansı sürekli tartışma konusu olan Kamerunlu futbolcu, hiçbir teknik adamın gözüne giremedi. 23 yaşındaki stopere yapılan yatırımı kurtarmak isteyen siyah-beyazlılar, en azından kiralık gönderip oynamasını sağlamak ve performansının düzelmesini umuyor. Fransa Ligue 2'de mücadele eden eski kulübü Bordeaux ve Saint- Etienne'in, Onana'yla ilgilendiği kaydedildi.

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Son dakika Beşiktaş haberi: İtalyanlar Amir Hadziahmetovic'in peşinde!
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