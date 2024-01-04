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Giriş Tarihi: 4.1.2024 14:56

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Hatayspor maçında kazanan biz olmak istiyoruz

AA
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Hatayspor maçında kazanan biz olmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Güzel bir futbol karşılaşmasının ardından kazanan biz olmak istiyoruz" dedi.

İlhan Palut, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı'nda Antrenörlerin Yetiştirilmesi ve Öneriler" konulu panelde öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Atakaş Hatayspor maçıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Palut, Hataylı olması dolayısıyla duygusal bir karşılaşma olacağını söyledi.

Uzun yıllar Hatayspor'da görev yaptığını anımsatan Palut, Hatayspor'a karşı ilk kez Göztepe'de görev yaparken rakip olduğunu, cumartesi oynanacak maçla dördüncü kez rakip olacağını ifade etti. Türkiye'nin zor bir deprem sürecinden çıktığına işaret eden deneyimli teknik direktör, "Hatay'da özel bir durum yaşandı. Gerçekten zor bir deprem süreci geçirdi ve halen devam ediyor. Herkes el birliği ile Türkiye'nin yaralarını ve Hatay'ın yarasını sarmak için mücadele ediyor" diye konuştu.

Palut, futbolda kendi şehrine rakip olmanın doğal olduğuna değinerek, "Artık çalıştığınız takımın genel durumu ile maçlara hazırlanıyorsunuz. Biz de çalıştırdığımız takımın kazanma arzusu ile her maça bakıyoruz. Hatayspor ile de benzer bir maça çıkacağız. İnşallah onları güzel ağırlarız. Güzel bir futbol karşılaşmasının ardından kazanan biz olmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Mücadele öncesinde Alikulov'un ülkesinin milli takımında olduğunu belirten Palut, Sinan Osmanoğlu'nun da sakatlığının bulunduğunu sözlerine ekledi.

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Hatayspor maçında kazanan biz olmak istiyoruz
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