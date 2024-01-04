Fransa’dan Atal’a skandal ceza

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden vahşetine dünyadan lanet yağarken Fransa çok tepki çeken bir karara imza attı.Takımında kadro dışı bırakılan Cezayirli oyuncu, 'din temelinde nefreti kışkırtma' suçundan 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Atal'a ayrıca 45 bin Euro para cezası da verildi.Takımında kadro dışı bırakılan Atal, daha önce Fransa Futbol Federasyonu tarafından da 7 maç men cezasına çarptırılmıştı.Ertelenmiş hapis cezası alan Youcef Atal, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın gündemindeydi. Atal, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'in yerine düşünülmüş ancak transfer için resmi bir temas kurulmamıştı.