Fransa’dan Atal’a skandal ceza

Nice Mahkemesi, Filistin’e destek veren paylaşımda bulunan Cezayirli futbolcuya, 8 ay ertelenmiş hapis ve 45 bin Euro para cezası verdi
İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden vahşetine dünyadan lanet yağarken Fransa çok tepki çeken bir karara imza attı. Ligue 1ekibi Nice'in sağ bekiYoucef Atal, Filistin'edestek veren paylaşımlarınedeniyle cezalandırıldı. Takımında kadro dışı bırakılan Cezayirli oyuncu, 'din temelinde nefreti kışkırtma' suçundan 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Atal'a ayrıca 45 bin Euro para cezası da verildi. 27 yaşındakisağ bekin kararamahkemede itirazetmesi için 10 günüvar. Takımında kadro dışı bırakılan Atal, daha önce Fransa Futbol Federasyonu tarafından da 7 maç men cezasına çarptırılmıştı.
BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
Ertelenmiş hapis cezası alan Youcef Atal, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın gündemindeydi. Atal, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'in yerine düşünülmüş ancak transfer için resmi bir temas kurulmamıştı. Tecrübelisavunmacı, bu sezonNice formasıyla6 maça çıkıp 1 kez filelerihavalandırmıştı.