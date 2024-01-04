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Giriş Tarihi: 4.1.2024 09:28

Fransa’dan Youcef Atal'a skandal ceza

SPOR SERVİSİ
Fransa’dan Youcef Atal’a skandal ceza

Nice Mahkemesi, Filistin’e destek veren paylaşımda bulunan Cezayirli futbolcu Youcef Atal'a 8 ay ertelenmiş hapis ve 45 bin Euro para cezası verdi.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden vahşetine dünyadan lanet yağarken Fransa çok tepki çeken bir karara imza attı. Ligue 1 ekibi Nice'in sağ beki Youcef Atal, Filistin'e destek veren paylaşımları nedeniyle cezalandırıldı.

Takımında kadro dışı bırakılan Cezayirli oyuncu, 'din temelinde nefreti kışkırtma' suçundan 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Atal'a ayrıca 45 bin Euro para cezası da verildi. 27 yaşındaki sağ bekin karara mahkemede itiraz etmesi için 10 günü var. Takımında kadro dışı bırakılan Atal, daha önce Fransa Futbol Federasyonu tarafından da 7 maç men cezasına çarptırılmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
Ertelenmiş hapis cezası alan Youcef Atal, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın gündemindeydi. Atal, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'in yerine düşünülmüş ancak transfer için resmi bir temas kurulmamıştı. Tecrübeli savunmacı, bu sezon Nice formasıyla 6 maça çıkıp 1 kez fileleri havalandırmıştı.

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Fransa’dan Youcef Atal'a skandal ceza
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