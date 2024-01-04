Futbolda direk bombası

İŞTE O AÇIKLAMAAÇIKLAMA

Sezon başında eldivenlerini asan İtalyanların efsanevi kalecilerinden Gianluigi Buffon, geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına yaptığı bir açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.ve Parma, Juventus, PSG gibi dev kulüplerin yanı sıra İtalya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan, günümüzdeki kalecilerin boylarının uzun olduğunu, bu nedenle dekale boyutlarının büyütülmesi gerektiğini söyledi.Konuya mercek tutan, İtalyan yıldızın açıklamaları ışığında Trendyol Süper Lig'de bu sezon forma giyen 38 kaleci ile atılan golleri inceledi ve Buffon'un önerisini futbol dünyasının önemli isimlerine sordu.17 haftası geride kalan ligimizde bu sezon 38 eldiven ter döktü.Böylece ortalama her 3 şutun biri gol olarak tabelaya yansıdı ve yüzde 35'i ağlara gitti.Kalecilerin boy ortalamasının 1.85 olarak kayıtlara geçtiği ligimizde, atılan gollerin 71 tanesi ceza sahası dışından geldi.önce G.Saray ve Beşiktaş'ta forma giymiş, şu anda 2. Lig Beyaz Grup'ta lider durumda olan Esenler Erokspor'un kalesini koruyan Cenk Gönen de'a şu sözlerle görüşünü belirtti: "Bundan seneler önce de futbolun içerisinde uzun boylu kaleciler vardı. Peter Schmeichel, Edwin van der Sar, Petr Cech, Francesco Toldo, Dida, Lev Yashin vesaire... Becerikli gol vuruşu olanlar için futbol kalesinin yeteri kadar büyük ölçülerde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Buffon'un bu görüşüne katılmıyorum."GIANLUIGI Buffon, Tuttosport gazetesine verdiği röportajda, 1875'te belirlenen 7.32 uzunluk- 2.44 metre yüksekliğindeki kale boyunun artık değişmesi gerektiğini belirterek, "O günkü şartlarda büyük olduğunu bile söyleyebiliriz. Ancak günümüzdeki kalecilerin boylarına bakarsanız ne dediğimi anlarsınız. Kalecinin boyunun, uzaktan şutlar üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Otuz yıl önce, her 50 şutta 10 gol atılıyordu. Bugün ise 50 şutta 3 gol, bu çok düşük. İki metre boyundaki bir kaleciye uzaktan gol atmak çok daha zor" ifadelerini kullandı.Bu öneriyi yapan ufak tefek bir kaleci olsa haklı bir tarafı var derdim. 29 yıl, üç direk arasını koruyan Buffon, boy ve cüsse olarak o kaleyi kapatan ancak bunu yıllar içinde tecrübesiyle ve müthiş refleksleriyle başarmış bir kaleciydi.Topun havada yön değiştirdiği ve kendilerini yanılttığından dolayı şikâyetçiydiler.Reflekslerin, oyunu takip etmenin ve gerçekten de büyük olan o kalenin içinde pozisyon almanın önemi daha fazla. Bazen kaçan gollerden sonra topa vurana 'Kalecinin üzerine vurdu' deriz. Bu, kaledeki adama haksızlıktır. Futbol kuralları çok zor değişir, bunun da değişmesi mümkün değil.Buffon son dönemlerde gördüğüm en büyük kaleciydi. "Gol sayısını artırmak için kale direkleri büyütülmelidir' söylemini şaşkınlıkla okudum.Kendisi 1.92 cm boyunda. Eski ünlü kalecilerden Edwin van der Sar 1.99, Lev Yashin 1.89, Toni Schumacher de 1.86… Bir kalecinin boyundan çok, sıçrama yeteneğinin ve reflekslerinin güçlü olması gerekir.Buffon kendi özel görüşüyle bu konuda bir istatistik yapmış.Bu yüzden gol adetlerinde düşme var ama bana göre bu kuralın değişmesinin hiçbir geçerliliği yok.