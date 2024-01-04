Futbolda direk bombası

Kalecilerin artık daha uzun olduğunu ve şartların değişmesi gerektiğini söyleyen İtalyan efsaneye hak veren de var, karşı çıkan da… SABAH Spor, Süper Lig’de gol istatistiklerini inceleyip usta yorumculara görüşlerini sordu
Sezon başında eldivenlerini asan İtalyanların efsanevi kalecilerinden Gianluigi Buffon, geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına yaptığı bir açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. Profesyonel olarak 29yıl aralıksız eldivenleritakan ve Parma, Juventus, PSG gibi dev kulüplerin yanı sıra İtalya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 45 yaşındaki eski yıldız, günümüzdeki kalecilerin boylarının uzun olduğunu, bu nedenle de 7.32 uzunluk-2.44 metreyüksekliğindeki kale boyutlarının büyütülmesi gerektiğini söyledi. Gol sayısının azaldığını veheyecanın düştüğünü söyleyenBuffon'un bu ifadeleri, futbolda yeni birtartışmanın fitilini ateşledi.
SÜPER LİG'DE DURUM NASIL?
Konuya mercek tutan SABAH Spor, İtalyan yıldızın açıklamaları ışığında Trendyol Süper Lig'de bu sezon forma giyen 38 kaleci ile atılan golleri inceledi ve Buffon'un önerisini futbol dünyasının önemli isimlerine sordu. İşte ortayaçıkan tablo:
HER 3 ŞUTUN BİRİ GOL OLUYOR
17 haftası geride kalan ligimizde bu sezon 38 eldiven ter döktü. Oynanantoplam 170 karşılaşmada1344 şut çekilirken468'i filelerle buluştu. Böylece ortalama her 3 şutun biri gol olarak tabelaya yansıdı ve yüzde 35'i ağlara gitti. Toplamdaise 931 kurtarışa imza atıldı. Kalecilerin boy ortalamasının 1.85 olarak kayıtlara geçtiği ligimizde, atılan gollerin 71 tanesi ceza sahası dışından geldi.
CENK GÖNEN: BUFFON'A KATILMIYORUM DAHA önce G.Saray ve Beşiktaş'ta forma giymiş, şu anda 2. Lig Beyaz Grup'ta lider durumda olan Esenler Erokspor'un kalesini koruyan Cenk Gönen de SABAH SPOR'a şu sözlerle görüşünü belirtti: "Bundan seneler önce de futbolun içerisinde uzun boylu kaleciler vardı. Peter Schmeichel, Edwin van der Sar, Petr Cech, Francesco Toldo, Dida, Lev Yashin vesaire... Becerikli gol vuruşu olanlar için futbol kalesinin yeteri kadar büyük ölçülerde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Buffon'un bu görüşüne katılmıyorum."
İŞTE O AÇIKLAMAAÇIKLAMA
149 YILLIK KURAL DEĞİŞMELİ!
GIANLUIGI Buffon, Tuttosport gazetesine verdiği röportajda, 1875'te belirlenen 7.32 uzunluk- 2.44 metre yüksekliğindeki kale boyunun artık değişmesi gerektiğini belirterek, "O günkü şartlarda büyük olduğunu bile söyleyebiliriz. Ancak günümüzdeki kalecilerin boylarına bakarsanız ne dediğimi anlarsınız. Kalecinin boyunun, uzaktan şutlar üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Otuz yıl önce, her 50 şutta 10 gol atılıyordu. Bugün ise 50 şutta 3 gol, bu çok düşük. İki metre boyundaki bir kaleciye uzaktan gol atmak çok daha zor" ifadelerini kullandı.
NE DEDİLER?
DEĞİŞTİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL
BÜLENT TİMURLENK: Bu öneriyi yapan ufak tefek bir kaleci olsa haklı bir tarafı var derdim. 29 yıl, üç direk arasını koruyan Buffon, boy ve cüsse olarak o kaleyi kapatan ancak bunu yıllar içinde tecrübesiyle ve müthiş refleksleriyle başarmış bir kaleciydi. Futbol topundaki teknolojideğiştikçe hatırlayın,kaleciler bundan muzdaripti. Topun havada yön değiştirdiği ve kendilerini yanılttığından dolayı şikâyetçiydiler. Bir kalecide uzunboyun getirdiği avantajlarvar ama her uzunboylu kaleci de iyi kaleciolacak diye birkural yok. Reflekslerin, oyunu takip etmenin ve gerçekten de büyük olan o kalenin içinde pozisyon almanın önemi daha fazla. Bazen kaçan gollerden sonra topa vurana 'Kalecinin üzerine vurdu' deriz. Bu, kaledeki adama haksızlıktır. Futbol kuralları çok zor değişir, bunun da değişmesi mümkün değil.
YENİDEN GÜNDEME GELMEK İSTEMİŞ...
LEVENT TÜZEMEN: Buffon son dönemlerde gördüğüm en büyük kaleciydi. "Gol sayısını artırmak için kale direkleri büyütülmelidir' söylemini şaşkınlıkla okudum. Bunu kalecilerin boyunabağlamasına da anlam veremedim. Kendisi 1.92 cm boyunda. Eski ünlü kalecilerden Edwin van der Sar 1.99, Lev Yashin 1.89, Toni Schumacher de 1.86… Bir kalecinin boyundan çok, sıçrama yeteneğinin ve reflekslerinin güçlü olması gerekir. Buffon'unbu açıklamalarını gündem değiştirmekve kendini gündeme taşımakolarak görüyorum.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Buffon kendi özel görüşüyle bu konuda bir istatistik yapmış. Tabiieski döneme baktığımızda o zamanınfutbolu, bugünkü kadarüst düzey bir ikili mücadele veyüksek tempoya uygun değildi. Bu yüzden gol adetlerinde düşme var ama bana göre bu kuralın değişmesinin hiçbir geçerliliği yok. Zaten böylebir şeyin olacağınada hiç ihtimalvermiyorum.