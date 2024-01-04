Futbolda direk bombası! "Buffon yeniden gündeme gelmek istemiş"

NE DEDİLER?

BÜLENT TİMURLENK: DEĞİŞTİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Bu öneriyi yapan ufak tefek bir kaleci olsa haklı bir tarafı var derdim. 29 yıl, üç direk arasını koruyan Buffon, boy ve cüsse olarak o kaleyi kapatan ancak bunu yıllar içinde tecrübesiyle ve müthiş refleksleriyle başarmış bir kaleciydi. Futbol topundaki teknoloji değiştikçe hatırlayın, kaleciler bundan muzdaripti. Topun havada yön değiştirdiği ve kendilerini yanılttığından dolayı şikâyetçiydiler. Bir kalecide uzun boyun getirdiği avantajlar var ama her uzun boylu kaleci de iyi kaleci olacak diye bir kural yok. Reflekslerin, oyunu takip etmenin ve gerçekten de büyük olan o kalenin içinde pozisyon almanın önemi daha fazla. Bazen kaçan gollerden sonra topa vurana 'Kalecinin üzerine vurdu' deriz. Bu, kaledeki adama haksızlıktır. Futbol kuralları çok zor değişir, bunun da değişmesi mümkün değil.

LEVENT TÜZEMEN: YENİDEN GÜNDEME GELMEK İSTEMİŞ...

Buffon son dönemlerde gördüğüm en büyük kaleciydi. "Gol sayısını artırmak için kale direkleri büyütülmelidir' söylemini şaşkınlıkla okudum. Bunu kalecilerin boyuna bağlamasına da anlam veremedim. Kendisi 1.92 cm boyunda. Eski ünlü kalecilerden Edwin van der Sar 1.99, Lev Yashin 1.89, Toni Schumacher de 1.86… Bir kalecinin boyundan çok, sıçrama yeteneğinin ve reflekslerinin güçlü olması gerekir. Buffon'un bu açıklamalarını gündem değiştirmek ve kendini gündeme taşımak olarak görüyorum.