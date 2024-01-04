Futbolda direk bombası! "Buffon yeniden gündeme gelmek istemiş"

Sezon başında eldivenlerini asan İtalyanların efsanevi kalecilerinden Gianluigi Buffon, Tuttosport gazetesine verdiği röportajla gündeme bomba gibi düştü.
Profesyonel olarak 29 yıl aralıksız eldivenleri takan ve Parma, Juventus, PSG gibi dev kulüplerin yanı sıra İtalya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 45 yaşındaki eski yıldız, 1875'te belirlenen 7.32 uzunluk- 2.44 metre yüksekliğindeki kale boyunun artık değişmesi gerektiğini belirterek, "O günkü şartlarda büyük olduğunu bile söyleyebiliriz. Ancak günümüzdeki kalecilerin boylarına bakarsanız ne dediğimi anlarsınız. Kalecinin boyunun, uzaktan şutlar üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Otuz yıl önce, her 50 şutta 10 gol atılıyordu. Bugün ise 50 şutta 3 gol, bu çok düşük. İki metre boyundaki bir kaleciye uzaktan gol atmak çok daha zor" ifadeleriyle futbolda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
SÜPER LİG'DE DURUM NASIL?
Konuya mercek tutan SABAH Spor, İtalyan yıldızın açıklamaları ışığında Trendyol Süper Lig'de bu sezon forma giyen 38 kaleci ile atılan golleri inceledi ve Buffon'un önerisini futbol dünyasının önemli isimlerine sordu. İşte ortaya çıkan tablo:
HER 3 ŞUTUN BİRİ GOL OLUYOR
17 haftası geride kalan ligimizde bu sezon 38 eldiven ter döktü. Oynanan toplam 170 karşılaşmada 1344 şut çekilirken 468'i filelerle buluştu. Böylece ortalama her 3 şutun biri gol olarak tabelaya yansıdı ve yüzde 35'i ağlara gitti. Toplamda ise 931 kurtarışa imza atıldı. Kalecilerin boy ortalamasının 1.85 olarak kayıtlara geçtiği ligimizde, atılan gollerin 71 tanesi ceza sahası dışından geldi.
NE DEDİLER?
BÜLENT TİMURLENK: DEĞİŞTİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL
Bu öneriyi yapan ufak tefek bir kaleci olsa haklı bir tarafı var derdim. 29 yıl, üç direk arasını koruyan Buffon, boy ve cüsse olarak o kaleyi kapatan ancak bunu yıllar içinde tecrübesiyle ve müthiş refleksleriyle başarmış bir kaleciydi. Futbol topundaki teknoloji değiştikçe hatırlayın, kaleciler bundan muzdaripti. Topun havada yön değiştirdiği ve kendilerini yanılttığından dolayı şikâyetçiydiler. Bir kalecide uzun boyun getirdiği avantajlar var ama her uzun boylu kaleci de iyi kaleci olacak diye bir kural yok. Reflekslerin, oyunu takip etmenin ve gerçekten de büyük olan o kalenin içinde pozisyon almanın önemi daha fazla. Bazen kaçan gollerden sonra topa vurana 'Kalecinin üzerine vurdu' deriz. Bu, kaledeki adama haksızlıktır. Futbol kuralları çok zor değişir, bunun da değişmesi mümkün değil.
LEVENT TÜZEMEN: YENİDEN GÜNDEME GELMEK İSTEMİŞ...
Buffon son dönemlerde gördüğüm en büyük kaleciydi. "Gol sayısını artırmak için kale direkleri büyütülmelidir' söylemini şaşkınlıkla okudum. Bunu kalecilerin boyuna bağlamasına da anlam veremedim. Kendisi 1.92 cm boyunda. Eski ünlü kalecilerden Edwin van der Sar 1.99, Lev Yashin 1.89, Toni Schumacher de 1.86… Bir kalecinin boyundan çok, sıçrama yeteneğinin ve reflekslerinin güçlü olması gerekir. Buffon'un bu açıklamalarını gündem değiştirmek ve kendini gündeme taşımak olarak görüyorum.
ÖMER ÜRÜNDÜL: HİÇ İHTİMAL VERMİYORUM
Buffon kendi özel görüşüyle bu konuda bir istatistik yapmış. Tabii eski döneme baktığımızda o zamanın futbolu, bugünkü kadar üst düzey bir ikili mücadele ve yüksek tempoya uygun değildi. Bu yüzden gol adetlerinde düşme var ama bana göre bu kuralın değişmesinin hiçbir geçerliliği yok. Zaten böyle bir şeyin olacağına da hiç ihtimal vermiyorum.
CENK GÖNEN: BUFFON'A KATILMIYORUM
Daha önce G.Saray ve Beşiktaş'ta forma giymiş, şu anda 2. Lig Beyaz Grup'ta lider durumda olan Esenler Erokspor'un kalesini koruyan Cenk Gönen de SABAH SPOR'a şu sözlerle görüşünü belirtti:
"Bundan seneler önce de futbolun içerisinde uzun boylu kaleciler vardı. Peter Schmeichel, Edwin van der Sar, Petr Cech, Francesco Toldo, Dida, Lev Yashin vesaire... Becerikli gol vuruşu olanlar için futbol kalesinin yeteri kadar büyük ölçülerde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Buffon'un bu görüşüne katılmıyorum."