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Giriş Tarihi: 4.1.2024 11:36

Galatasaray, İsveç'te "Pirlo" buldu: Lucas Bergvall

Galatasaray, İsveç’te Pirlo buldu: Lucas Bergvall

Galatasaray, İsveç'in Djurgarden takımında forma giyen Lucas Bergvall'i gündemine aldı.

Galatasaray yönetiminin oyuncu arayışı devam ederken bir yandan da scout ekibi genç yetenekleri keşfetmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Yapılan incelemeler sonucunda teknik direktör Okan Buruk'a rapor sunan sarı-kırmızılı heyet son olarak 'Lucas Bergvall'in ismini verdi. Henüz 17 yaşında olan futbolcunun şimdiden Avrupa'nın pek çok takımının ilgisini çektiği belirtildi.

KABUL ETMEDİ
Avrupa futbol piyasasının yakından takip edenlerin "Yeni Pirlo" olarak adlandırdığı Bergvall için geçtiğimiz günlerde Udinese, 5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu ancak reddedildi. Scout ekibine göre, bu rakamın üzerine çıkılırsa 17 yaşındaki yıldız oyuncu kadroya katılabilir. Djurgarden forması giyen İsveçli merkez orta sahanın fiyatını katlama ihtimali yüksek görülüyor. Galatasaray'ın listesine giren 16 yaşındaki Bergvall'in 3-4 sene içinde market değerinin tavan yapması bekleniyor. (Fotomaç)

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Galatasaray, İsveç'te "Pirlo" buldu: Lucas Bergvall
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