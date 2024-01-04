Göztepe’ye İsveçli orta saha: Ramon Pascal Lundqvist

Norveç'in Sarpsborg ekibinde oynayan 26 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşma sağlandığı ifade edildi. Lundqvist'in İzmir'e davet edildiği, deneyimli oyuncunun sağlık kontrollerinden geçip bir aksilik olmazsa ikinci devrede sarı-kırmızılı formayı giyeceği kaydedildi.



Hollanda'da PSV Eindhoven altyapısından yetişen İsveçli orta saha, aynı ülkede, NAC Breda ve Groningen formalarını giydi. Lundqvist, 2021-2022 sezonunda, şu an Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'ta da oynadı. Bu sezon Sarpsborg'da 32 resmi maça çıkan oyuncu 7 gol atıp 6 da asist yaptı.