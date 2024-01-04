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Giriş Tarihi: 4.1.2024 11:29

Göztepe'ye İsveçli orta saha: Ramon Pascal Lundqvist

DHA
Göztepe’ye İsveçli orta saha: Ramon Pascal Lundqvist

Trendyol 1. Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına başlayan Göztepe, transferde taarruza geçti. Başakşehir'den eski oyuncusu Serdar Gürler, Batev Plovdiv'den golcü Antoine Baroan ile CSK 1948 Sofya takımından stoper Heliton ile görüşen Göztepe, İsveçli orta saha Ramon Pascal Lundqvist'i de gündemine aldı.

Norveç'in Sarpsborg ekibinde oynayan 26 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşma sağlandığı ifade edildi. Lundqvist'in İzmir'e davet edildiği, deneyimli oyuncunun sağlık kontrollerinden geçip bir aksilik olmazsa ikinci devrede sarı-kırmızılı formayı giyeceği kaydedildi.

Hollanda'da PSV Eindhoven altyapısından yetişen İsveçli orta saha, aynı ülkede, NAC Breda ve Groningen formalarını giydi. Lundqvist, 2021-2022 sezonunda, şu an Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'ta da oynadı. Bu sezon Sarpsborg'da 32 resmi maça çıkan oyuncu 7 gol atıp 6 da asist yaptı.

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Göztepe'ye İsveçli orta saha: Ramon Pascal Lundqvist
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