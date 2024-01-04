Hakem operasyonu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, dün akşam aldığı kararlarla hakem listesinde önemli bir operasyona imza attı. Devre arası hakem klasman listesini açıklayan MHK, Trendyol Süper Lig'de düdük çalan 5 ismin üzerini çizip klasmanlarını düşürdü. Yapılan değişiklikte 7 yeni hakem ise 'Süper' listeye dahil edildi. 2015 yılından bu yana Süper Lig'de düdük çalan 43 yaşındaki Yaşar Kemal Uğurluile birlikte Erkan Özdamar,Sarper Barış Saka, Yiğit Arslanve Yasin Kol bir alt klasmanagönderildi. MHK, hakem açığını kapatmak ve yeni yüzleri kazandırmak için 7 ismi ise Süper Lig'e çıkardı. Klasmanı yükseltilen hakemler ise şöyle: Ömer Faruk Turtay, Alper Akarsu,Oğuzhan Çakır, Abdullah BuğraTaşkınsoy, Mehmet Türkmen, EmreKargın ve Muhammet Ali Metoğlu.
DÜDÜĞÜ ASTI VAR EĞİTMENİ OLDU
SÜPER Lig hakemlerinden Mete Kalkavan, kendi isteğiyle sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırdı. 44 yaşındaki hakemin artık VAR Eğitim Sorumlusu olarak çalışacağı açıklandı. Kalkavan en son 19 Aralık'taki Başakşehir- Sivasspor karşılaşmasında orta hakem, 25 Aralık'taki Pendikspor- Ankaragücü müsabakasında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı. Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasında ise VAR'ın başındaydı ve performansı futbol kamuoyunda tepki toplamıştı.