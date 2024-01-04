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Giriş Tarihi: 4.1.2024

Hakem operasyonu!

Hakem operasyonu!

Başta 43 yaşındaki tecrübeli isim Yaşar Kemal Uğurlu olmak üzere Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yiğit Arslan ve Yasin Kol’un klasmanlarını düşüren MHK, 7 hakemi ise Süper Lig’e yükseltti

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, dün akşam aldığı kararlarla hakem listesinde önemli bir operasyona imza attı. Devre arası hakem klasman listesini açıklayan MHK, Trendyol Süper Lig'de düdük çalan 5 ismin üzerini çizip klasmanlarını düşürdü. Yapılan değişiklikte 7 yeni hakem ise 'Süper' listeye dahil edildi. 2015 yılından bu yana Süper Lig'de düdük çalan 43 yaşındaki Yaşar Kemal Uğurlu ile birlikte Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yiğit Arslan ve Yasin Kol bir alt klasmana gönderildi. MHK, hakem açığını kapatmak ve yeni yüzleri kazandırmak için 7 ismi ise Süper Lig'e çıkardı. Klasmanı yükseltilen hakemler ise şöyle: Ömer Faruk Turtay, Alper Akarsu, Oğuzhan Çakır, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Türkmen, Emre Kargın ve Muhammet Ali Metoğlu.

DÜDÜĞÜ ASTI VAR EĞİTMENİ OLDU
SÜPER Lig hakemlerinden Mete Kalkavan, kendi isteğiyle sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırdı. 44 yaşındaki hakemin artık VAR Eğitim Sorumlusu olarak çalışacağı açıklandı. Kalkavan en son 19 Aralık'taki Başakşehir- Sivasspor karşılaşmasında orta hakem, 25 Aralık'taki Pendikspor- Ankaragücü müsabakasında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı. Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasında ise VAR'ın başındaydı ve performansı futbol kamuoyunda tepki toplamıştı.

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