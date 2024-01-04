Kenan Yıldız’dan müthiş gol! Juventus, farklı kazandı...

İtalya Kupası son 16 turunda Juventus ile Salernitana karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı 6-1 kazanan Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı.
Allianz Arena'da oynanan maçı Juventus 6-1 kazandı. Ev sahibi ekibe turu getiren golleri 12. dakikada Miretti, 35. dakikada Cambiaso, 54. dakikada Daniel Rugani, 75. dakikada Bronn(k.k.) 88. dakikada Kenan Yıldız ve 90+1. dakikada Weah kaydetti. Salernitana'nın tek golü 1. dakikada Ikwuemesi'den geldi.
KENAN YILDIZ'DAN HARİKA GOL
Juventus'ta 66. dakikada oyuna giren Kenan Yıldız, 75. dakikada Bronn'un kendi kalesine attığı golde şutu çeken isim oldu. Kenan'ın şutunda kaleciden dönen top Bronn'a çarparak ağlara gitti.
Milli yıldızımız, 88. dakikada sol çizgide altığı topu harika çalımlarla ceza alanına kadar taşıdı ve şık bir vuruşla ağları bulup yine adından söz ettirmeyi başardı.
Bu sonuçla Juventus İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.