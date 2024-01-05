17’lik Yunus Emre Premier Lig’de

Avrupa futbolunun Türk yeteneklere olan ilgisi her geçen gün tırmanıyor. Son olarak Sivasspor'da görevi geçtiğimiz gün bırakan Servet Çetin'in altyapıdan A Takım'a kazandırdığı 17 yaşındaki Yunus Emre Konak, Ada'nın yolunu tuttu. Premier Lig ekiplerinden Brentford,Sivasspor'un 5 milyon Euro'luk öneriyi kabul ettiği öğrenildi. Bu sezon 17 maçta şans bulan genç oyuncu, 1 asist yaptı. Sivasspor'un yeni hocası Bülent Uygun, röportajında,demişti.