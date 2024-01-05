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Giriş Tarihi: 5.1.2024

17’lik Yunus Emre Premier Lig’de

17’lik Yunus Emre Premier Lig’de
Avrupa futbolunun Türk yeteneklere olan ilgisi her geçen gün tırmanıyor. Son olarak Sivasspor'da görevi geçtiğimiz gün bırakan Servet Çetin'in altyapıdan A Takım'a kazandırdığı 17 yaşındaki Yunus Emre Konak, Ada'nın yolunu tuttu. Premier Lig ekiplerinden Brentford, 10 Ocak 2006 doğumlu ön libero için Yiğidolar'a resmi teklifini iletti. Sivasspor'un 5 milyon Euro'luk öneriyi kabul ettiği öğrenildi. Bu sezon 17 maçta şans bulan genç oyuncu, 1 asist yaptı. Sivasspor'un yeni hocası Bülent Uygun, röportajında, "Türkiye'de 30 yıldır izlediğim en yetenekli futbolcu" demişti.

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17’lik Yunus Emre Premier Lig’de
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