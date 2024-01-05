Ali Koç’tan Krunic ve Savic açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında transferlere ilişkin konuştu.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Bizim bu hafta bütün enerjimizi transferlere vermemiz gerekirken 5 gündür bu işlerle yatıp kalkıyoruz. İsim bazında konuşmayacağım. Hiçbir zaman imzalamadan bir isim söylemeyiz. Krunic, yazdan kalma bir konu. Hocamızın çok istediği bir konu. Yazın anormal paralar istediler, biz o paraların yanına yaklaşamazdık. Oyuncu bize gelmek istiyor ama biz yazın gözden çıkardığımız paraları şu an gözden çıkaracak durumda değiliz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Savic çok pahalı. Bonservisi bedava ama maaşı çok pahalı."

Transfer yapılacak mevkiler ile ilgili Ali Koç, "Minimum 1 yabancı stoper, minimum bir 6-8 almalıyız. Gerisi gidecek oyuncuların açacağı yerlere bağlı. Biliyorsunuz kontenjan var." şeklinde konuştu.

"YAPTIĞIM HATALARDAN BİRİ"

Ali Koç, "Benim 5-6 yıllık süreçte yaptığım hatalardan biri, Balkanlar'dan daha çok oyuncu Türkiye'ye getirebilirdik. Sporculuğu, genç yaşlarından beri kendilerine bakmaları, şimdi bu yaşlarda böyle performans vermelerinin sebebi bu. Başka futbolcular 3 hafta plajda geçirir, Balkanlar 1 hafta tatil yapar, 2 hafta sezona hazırlık idmanları yaparlar." dedi.

