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Giriş Tarihi: 5.1.2024 13:26

Altaylı Efe Sarıkaya'ya Grenoble talip

DHA
Altaylı Efe Sarıkaya’ya Grenoble talip

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da ara transfer döneminde satılması planlanan genç stoper Efe Sarıkaya'ya Fransa 2. Ligi'nde mücadele eden Grenoble talip oldu.

Fransız temsilcisinin 18 yaşındaki milli savunmacı için siyah-beyazlı kulüple dirsek temasında olduğu ifade edildi. Geçen hafta Efe'nin satışı için Antalyaspor'la el sıkışan Altay, oyuncunun düşük maaş teklifini kabul etmemesi üzerine transfer defterini kapatmıştı.

Altay yönetiminin Efe'nin satışından 400 bin Euro bonservis bedeli beklediği ifade edildi. U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Efe ile Süper Lig'de mücadele eden başka kulüpler de ilgileniyor.

Sezon başında Bodrum FK ile anlaşma aşamısana gelen Efe'yi ilk yarıda iç sahada oynanan Boluspor maçında Paris Saint-Germain'in oyuncu izleme birimi İzmir'de izlemişti. Altay daha önce 2020 yılında stoper Cenk Özkacar'ı Fransız ekibi Lyon'a satmıştı.

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Altaylı Efe Sarıkaya'ya Grenoble talip
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