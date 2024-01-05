Napoli, Davinson Sanchez’in fiyatını sordu

Galatasaray'da gösterdiği etkili performansla formayı Nelsson'dan kapan Davinson Sanchez'e İtalya'dan talip çıktı. Kim Min-jae'yi Bayern Münih'e satan Napoli, Güney Koreli stoperin yerine transfer edilen Natan'ın sakatlanmasıyla söz konusu bölgeye transfer yapma kararı aldı. Bu bağlamda gündeme gelen ismin Davinson Sanchez olduğu öne sürüldü.

Napoli, Davinson Sanchez için Galatasaray'a fiyat sordu. Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıkan Davinson Sanchez 1069 dakika süre aldı. Kolombiyalı stoper 1 gol, 2 asistlik skor katkısı da verdi. (Hürriyet)

