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Giriş Tarihi: 5.1.2024 11:45

Napoli, Davinson Sanchez'in fiyatını sordu

Napoli, Davinson Sanchez’in fiyatını sordu

Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez'in sürpriz bir talibi çıktı. Davinson Sanchez, İtalyan ekibi Napoli'nin radarında...

Galatasaray'da gösterdiği etkili performansla formayı Nelsson'dan kapan Davinson Sanchez'e İtalya'dan talip çıktı. Kim Min-jae'yi Bayern Münih'e satan Napoli, Güney Koreli stoperin yerine transfer edilen Natan'ın sakatlanmasıyla söz konusu bölgeye transfer yapma kararı aldı. Bu bağlamda gündeme gelen ismin Davinson Sanchez olduğu öne sürüldü.

Napoli, Davinson Sanchez için Galatasaray'a fiyat sordu. Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıkan Davinson Sanchez 1069 dakika süre aldı. Kolombiyalı stoper 1 gol, 2 asistlik skor katkısı da verdi. (Hürriyet)

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Napoli, Davinson Sanchez'in fiyatını sordu
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