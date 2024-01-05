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Giriş Tarihi: 5.1.2024 11:29

Nikola Kalinic'ten 1 Euro'luk imza

Nikola Kalinic’ten 1 Euro’luk imza

Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen ve futbol hayatını sonlandıran Nikola Kalinic ilk takımı Hajduk Split ile 1 Euro'luk sözleşme imzaladı.

Kariyerinin bir döneminde Milan, Atletico Madrid ve Roma gibi takımların formasını giyen ve geçtiğimiz sezon futbolculuk kariyerini sonlandıran Nikola Kalinic tekrardan sahalara geri döndü. Geçtiğimiz sezonun sonunda Hajduk Split ile sahalara veda eden Nikola Kalinic tekrardan Hajduk Split ile 6 aylık bir sözleşme imzalayarak takıma katıldı.

6 AYDA 1 EURO KAZANACAK
Hırvat ekibi Hajduk Split ile 6 aylık sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Hırvat santrfor 6 ayın sonunda toplamda 1 Euro kazanacak. Hajduk Split'in sportif direktörü Mindaugas Nikolicius, "3 yıllık Hajduk Split kariyerimde en kolay şekilde anlaşma sağladığım transfer bu oldu. 1 euroluk sözleşme imzaladık. Nikola Kalinic, Hajduk Split'in ligi kazanmasını istiyor. Geri dönmesindeki tek sebep bu" açıklamasını yaptı.

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Nikola Kalinic'ten 1 Euro'luk imza
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