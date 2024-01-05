Son dakika haberi: Fenerbahçe’den flaş Ferdi Kadıoğlu kararı!

Fenerbahçe Yönetimi, yüksek bir bonservisle satabileceğini düşündüğü Ferdi Kadıoğlu için yeni bir yol haritası çizdi. Sarı-lacivertli idareciler özellikle son iki sezondaki performansıyla birçok Avrupa kulübünü peşine takan milli futbolcuya ara transfer döneminde teklif gelse de hiçbir şekilde satmayacak.

İSMAİL KARTAL'IN VAZGEÇİLMEZİ

Bu sezon kurduğu kadroyla şampiyonluk özlemine nokta koymak isteyen Fenerbahçe'de Ferdi, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi durumunda. Milli futbolcunun satılmamasının öncelikli sebebi bu.

REKOR BEKLENTİSİ

Yönetim bunun yanında Kadıoğlu'nun 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha vitrine çıkabileceğini düşünüyor. Ferdi Kadıoğlu'nun dev turnuvada iyi bir performans göstermesini bekleyen yönetim, gelecek sezon milli futbolcuyu daha yüksek bir rakama satabileceği ve bonservis rekoru kırılabileceği beklentisine girdi.

Bu nedenle ara transfer döneminde Avrupa'nın önemli kulüpleri Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertli kulüp ile masaya otursa da Fenerbahçe'nin cevabı 'satmıyoruz' olacak.

Ferdi Kadıoğlu'nun da Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve kulübün menfaatlerini göz önünde bulundurarak gitmeyi düşündüğü bildirildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 17 Süper Lig maçının 16'sında görev yapan yıldız futbolcu iki asistle skor katkısı verdi. 24 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 8 maçta şans bulurken iki kez ağları havalandırdı.