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Giriş Tarihi: 5.1.2024 18:52 Son Güncelleme: 5.1.2024 18:57

Son dakika haberleri: Beşiktaş, sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa maçıyla açıyor! Kritik maçta 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa maçıyla açıyor! Kritik maçta 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Yeni teknik direktörünü henüz açıklamayan siyah-beyazlı ekip, Serdar Topraktepe yönetiminde mücadeleye çıkacak. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer aldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Zaynutdinov, Necip, Emre Can Terzi, Hadziahmetovic, Rashica, Salih, Gedson, Semih Kılıçsoy, Muleka.

KASIMPAŞA: Andreas, Winck, Taylan, Yasin, Mortadha, Hajradinovic, Gökhan, Aytaç, Fall, Gomis, Da Costa.

Siyah-beyazlı takım, müsabakaya 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde oynadığı ilk karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak.

Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş, sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa maçıyla açıyor! Kritik maçta 11'ler belli oldu...
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