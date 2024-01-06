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Giriş Tarihi: 6.1.2024 19:45 Son Güncelleme: 6.1.2024 19:45

Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 2 futbolcu kadro dışı!

Konyaspor’da Galatasaray maçı öncesi 2 futbolcu kadro dışı!

Konyaspor’da Galatasaray maçı öncesinde alacakları nedeniyle kulübe ihtar çeken Sokol Cikalleshi ve Paul Bernardoni maç kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor'da 2 futbolcu karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi. Alacakları nedeniyle yeşil-beyazlı kulübe 2'nci kez ihtarname gönderen Sokol Cikalleshi ve Fransız file bekçisi Paul Bernardoni, Konyaspor yönetimi tarafından Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı. Öte yandan ailevi nedenlerden dolayı devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak olan Calvo ise karşılaşma kadrosunda yer alacak.

MUHTEMEL 11

Yeşil-beyazlı ekibin Galatasaray maçındaki muhtemel 11'i ise şöyle: "Mehmet Erdoğan, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Prip, Cicaldau, Morena, Muhammed Demir."

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Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 2 futbolcu kadro dışı!
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