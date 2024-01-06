Milan'dan Rade Krunic açıklaması! "Krunic'in takım arıyor olması..."

Krunic'in yarınki Empoli maçının kadrosunda olmadığını açıklayan Pioli, "Kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in takım arıyor olması bizim için ve kendisi adına daha iyi" ifadelerini kullandı.