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Giriş Tarihi: 6.1.2024 20:15

Milan'dan Rade Krunic açıklaması! "Krunic'in takım arıyor olması..."

Milan’dan Rade Krunic açıklaması! Krunic’in takım arıyor olması...

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği orta saha oyuncusu Rade Krunic için, flaş bir açıklamada bulundu.

Yaz transfer döneminden bu yana adı Fenerbahçe ile anılan Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic için Milan cephesi kararını verdi. Serie A'nın 19'uncu haftasında yarın deplasmanda Empoli ile karşılaşacak Milan'da teknik direktör Stefano Pioli İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Krunic'in yarınki Empoli maçının kadrosunda olmadığını açıklayan Pioli, "Kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in takım arıyor olması bizim için ve kendisi adına daha iyi" ifadelerini kullandı.

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Milan'dan Rade Krunic açıklaması! "Krunic'in takım arıyor olması..."
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