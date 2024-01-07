Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Çalık’ı andı!
Giriş Tarihi: 7.1.2024 22:14

Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Çalık’ı andı!

Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Çalık’ı andı!

Galatasaray’ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor maçında 2 attığı golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Müsabakanın 63. dakikasında Kerem Demirbay'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde gelişine vuran Abdülkerim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Abdülkerim golü attıktan sonra trafik kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Ahmet Çalık için hazırlanan ve üzerinde 'Kalbimizdesin Ahmet Çalık' tişörtünü tribünlere gösterdi. Başarılı futbolcu 90+3. dakikada sol taraftan Eyüp Aydın'ın kullandığı köşe vuruşunda da ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0 yaptı.

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. Başarılı futbolcu bu gollerin 3'ünü ligde, 1'ini UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaydetti. Maça 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı 90 dakika sahada kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz
İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Meteorolojiden o iller için sarı kod!
SON DAKİKA! Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk açıklama: Kutlu yolculuğun adımını attık
Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum oldu
SABAH’ın haberi ihbar kabul edildi... Buca’daki doğa katliamına Çevre Şehircilik el koydu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Galatasaray evinde rahat kazandı! Aslan, zirve takibini sürdürdü…
SON DAKİKA: Beşiktaş yeni teknik direktörünü duyurdu! Portekiz Milli Takımı efsanesi...
İETT otobüsü direğe çarptı: Otobüs şoförü araca sıkıştı! Yaralılar var...
İstanbul’a ana muhalefet lideri değil belediye başkanı seçeceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Çalık’ı andı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA