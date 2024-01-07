Konyaspor’un genç kalecisi Deniz Ertaş, Galatasaray maçına damga vurdu! Taraftarları mest etti...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray, zirve takibini sürdürdü.
Haftaya Fenerbahçe ile puan puana giren sarı-kırmızılı ekip, averajla ikinci sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 yenerek maç fazlasıyla 3 puan fark yakaladı. Konyaspor maçına farkı kapatmak için çıkan Galatasaray, son anlarında kilidini açtığı müsabakayı 63 ve 90+3. dakikalarda Abdülkerim Bardakcı, 90. dakikada Wilfried Zaha'nın attığı gollerle 3-0 kazandı.
GENÇ KALECİ BEĞENİ TOPLADI
TÜMOSAN Konyaspor'un 18 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş, gösterdiği performansla beğeni topladı.
Kariyerindeki ilk Süper Lig maçına Galatasaray karşısında çıkan Deniz, mücadelenin ilk yarısında 3 önemli kurtarışa imza attı. Genç file bekçisi, takımının devre arasına gol yemeden girmesinde başrolü oynadı.
Mücadelenin ikinci yarısında kalesindeki 3 gole engel olamayan Deniz Ertaş, buna rağmen iyi bir performansa imza attı.