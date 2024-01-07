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Giriş Tarihi: 7.1.2024 21:29

Konyaspor'un genç kalecisi Deniz Ertaş, Galatasaray maçına damga vurdu! Taraftarları mest etti...

Konyaspor’un genç kalecisi Deniz Ertaş, Galatasaray maçına damga vurdu! Taraftarları mest etti...

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, zirve takibini sürdürdü. Maça damga vuran isim ise Konyaspor'un 18 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş, oldu. Genç file bekçisi, karşılaşmayı 7 kurtarışla tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray, zirve takibini sürdürdü.

Haftaya Fenerbahçe ile puan puana giren sarı-kırmızılı ekip, averajla ikinci sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 yenerek maç fazlasıyla 3 puan fark yakaladı. Konyaspor maçına farkı kapatmak için çıkan Galatasaray, son anlarında kilidini açtığı müsabakayı 63 ve 90+3. dakikalarda Abdülkerim Bardakcı, 90. dakikada Wilfried Zaha'nın attığı gollerle 3-0 kazandı.

Rakibinin kazandığı gün hata yapmayan "Cimbom" 15. galibiyetini alarak puanını 47'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, başa baş giden ve sıralamayı averajın belirlediği zirve yarışını sürdürdü.

GENÇ KALECİ BEĞENİ TOPLADI

TÜMOSAN Konyaspor'un 18 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş, gösterdiği performansla beğeni topladı.

Kariyerindeki ilk Süper Lig maçına Galatasaray karşısında çıkan Deniz, mücadelenin ilk yarısında 3 önemli kurtarışa imza attı. Genç file bekçisi, takımının devre arasına gol yemeden girmesinde başrolü oynadı.

Mücadelenin ikinci yarısında kalesindeki 3 gole engel olamayan Deniz Ertaş, buna rağmen iyi bir performansa imza attı.

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Konyaspor'un genç kalecisi Deniz Ertaş, Galatasaray maçına damga vurdu! Taraftarları mest etti...
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