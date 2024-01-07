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Giriş Tarihi: 7.1.2024 09:29 Son Güncelleme: 7.1.2024 09:46

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da mecburi istikamet Lucescu

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da mecburi istikamet Lucescu

Beşiktaş, Van Bronckhorst çıkmaza girince rotasını Rumen hocaya çevirdi. Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, tecrübeli teknik direktör ile Romanya’da bir araya geldi. Görüşme olumlu sonuçlanırken işin bugün-yarın resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Beşiktaş, teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak için yoğun çaba harcarken Giovanni van Bronckhorst ile ön protokol imzalanmasına rağmen anlaşma bir türlü sonuçlandırılamadı. Hollandalı çalıştırıcının yardımcıları konusunda yaşanan sıkıntıdan dolayı yönetim, daha fazla vakit kaybetmemek adına yeniden eski hocası Mircea Lucescu'ya yöneldi. Siyah-beyazlı kulübün futbol koordinatörü Samet Aybaba, dün tecrübeli teknik adamla yüz yüze görüşmek için Romanya'ya gitti. Aybaba'nın 78 yaşındaki hoca ile yaptığı toplantıda takımda gerçekleştirilecek revizyon ve yeniden yapılanma konuları masaya yatırıldı.

TOPRAKTEPE YARDIMCI ANTRENÖR
Alacağı maaşı konuşmayan ve projeye odaklanan Lucescu, göreve hazır olduğunu siyah-beyazlılara iletti. Lucescu daha önce yapılan görüşmede, "Sezon sonuna kadar takımın başında olayım, daha sonra oğlum Razvan göreve getirilsin" demişti. Ancak şimdilik bu konunun gündeme gelmediği belirtildi. Mircea Lucescu ile işin bugün-yarın resmiyete kavuşturulması bekleniyor.

Bu arada son iki maçta Beşiktaş'ın başında yer alan Serdar Topraktepe'nin yeni teknik direktörle birlikte yardımcı antrenörlük görevine getirileceği ve U19 takımının başına dönmeyeceği kaydedildi.

SOLSKJAER ÇAĞIRDI, GİDEN OLMADI
Bu arada Siyah-Beyazlıların teknik direktör adayları arasında yer alan Ola Gunnar Solskjaer'in de Beşiktaş ile ilgili olumlu düşündüğü ancak öncesinde "Gelin plan ve projeleri konuşalım" dediği öğrenildi. Buna karşın Beşiktaş yönetiminin Solskjaer ile yüz yüze bir görüşmeye gitmediği gelen bilgiler arasında...

LUCESCU BİR KUPA CANAVARI
* Teknik direktörlük kariyerine Corvinul Hunedoara'yı Romanya Birinci Ligi'ne çıkararak başlayan Lucescu, aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Inter, Brescia, Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk'in de olduğu 12 takımı çalıştırdı.
* Beşiktaş'ı 100. yılında Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. G.Saray'da kariyerinin en büyük başarısını yakaladı. Sarıkırmızlılarla UEFA Süper Kupası'nı kazanırken bir kez de Süper Lig'de mutlu sona ulaştı.
* Ayrıca 1 UEFA Kupası, 2 Romanya Ligi, 1 Rusya Süper Kupası, 9 Ukrayna Ligi, 7 Ukrayna Kupası, 8 Ukrayna Süper Kupası, 1 İtalya Serie B şampiyonluğuna imza attı.
* Romanya ve Türkiye A Milli Futbol Takımlarını çalıştırdı. 4 Ağustos 2017'de Ay-Yıldızlıların başına getirilen Lucescu, 557 gün görevde kalırken 17 maçta sadece 4 galibiyet alabildi.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da mecburi istikamet Lucescu
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