SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da mecburi istikamet Lucescu

TOPRAKTEPE YARDIMCI ANTRENÖR

Alacağı maaşı konuşmayan ve projeye odaklanan Lucescu, göreve hazır olduğunu siyah-beyazlılara iletti. Lucescu daha önce yapılan görüşmede, "Sezon sonuna kadar takımın başında olayım, daha sonra oğlum Razvan göreve getirilsin" demişti. Ancak şimdilik bu konunun gündeme gelmediği belirtildi. Mircea Lucescu ile işin bugün-yarın resmiyete kavuşturulması bekleniyor.

Bu arada son iki maçta Beşiktaş'ın başında yer alan Serdar Topraktepe'nin yeni teknik direktörle birlikte yardımcı antrenörlük görevine getirileceği ve U19 takımının başına dönmeyeceği kaydedildi.