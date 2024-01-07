SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Milano’da Krunic zirvesi

Orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan ve listenin başına Rade Krunic'i alan F.Bahçe'de operasyon başladı. Sarı-Lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco bonservis pazarlığı için Milano'ya gitti. İtalyan ekibi, Bosnalı oyuncu için kapıyı 6 milyon Euro'dan açarken Fenerbahçe cephesi ise bu bedeli fazla buluyor.
Fred'in yokluğunda orta alanda sıkıntılar yaşayan ve sezon başında gerçekleşmeyen takviyeyi devre arasında yapmanın peşine düşen yönetim, Krunic için 3 milyon Euro ile ilk teklifini yaptı. Sportif Direktör Branco haftalardır yoğun mesai harcarken Milan'ın da yüksek bonservis beklentisi adım adım kırıldı.
3 YILDA TOPLAM 5.4 MİLYON EURO
İtalyan ekibi yaz döneminde 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama Krunic'i bırakmayacaklarını yönetime iletmiş ve Fenerbahçe geri adım atmıştı. Gelinen tabloda ise deneyimli orta sahanın bu sezon az forma şansı bulması Milan'ın da inadını kırdı. 6 milyon Euro'ya kadar düşen Milan, Fenerbahçe ile ortak bir noktada buluşmayı amaçlıyor.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile daha önce temas kuran ve ortak noktada buluşan Kanarya, 3 yıllık sözleşme için prensipte anlaştı. Edin Dzeko'nun da devreye girmesi ile aradaki buzlar eridi. Deneyimli futbolcu, her sezon için 1.7 milyon Euro (55.5 milyon TL) garanti ücret alacak.
HOCASI İLE İPLERİ KOPTU!
Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ile Rade Krunic arasındaki ipler koptu. İtalyan ekibinin bugün Empoli ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan oyuncu için Pioli şu sözleri sarf etti:
"Krunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in takım bulması, onun için de bizim için de daha iyi olacak. Milan'da kararları ben veriyorum. Krunic artık rotasyonumuzun bir parçası değil."