Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Milano'da Krunic zirvesi
Giriş Tarihi: 7.1.2024 09:24 Son Güncelleme: 7.1.2024 09:47

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Milano'da Krunic zirvesi

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Milano’da Krunic zirvesi

Fenerbahçe, Rade Krunic takviyesi için Milan ile masaya oturdu. 30 yaşındaki oyuncu için sezon başında 10 milyon Euro isteyen Milan, 6 milyona düştü! Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ise 3 milyon Euro ile pazarlıkları başlattı. Edin Dzeko da ikna için devrede...

Orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan ve listenin başına Rade Krunic'i alan F.Bahçe'de operasyon başladı. Sarı-Lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco bonservis pazarlığı için Milano'ya gitti. İtalyan ekibi, Bosnalı oyuncu için kapıyı 6 milyon Euro'dan açarken Fenerbahçe cephesi ise bu bedeli fazla buluyor.

Fred'in yokluğunda orta alanda sıkıntılar yaşayan ve sezon başında gerçekleşmeyen takviyeyi devre arasında yapmanın peşine düşen yönetim, Krunic için 3 milyon Euro ile ilk teklifini yaptı. Sportif Direktör Branco haftalardır yoğun mesai harcarken Milan'ın da yüksek bonservis beklentisi adım adım kırıldı.

3 YILDA TOPLAM 5.4 MİLYON EURO
İtalyan ekibi yaz döneminde 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama Krunic'i bırakmayacaklarını yönetime iletmiş ve Fenerbahçe geri adım atmıştı. Gelinen tabloda ise deneyimli orta sahanın bu sezon az forma şansı bulması Milan'ın da inadını kırdı. 6 milyon Euro'ya kadar düşen Milan, Fenerbahçe ile ortak bir noktada buluşmayı amaçlıyor.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile daha önce temas kuran ve ortak noktada buluşan Kanarya, 3 yıllık sözleşme için prensipte anlaştı. Edin Dzeko'nun da devreye girmesi ile aradaki buzlar eridi. Deneyimli futbolcu, her sezon için 1.7 milyon Euro (55.5 milyon TL) garanti ücret alacak.

HOCASI İLE İPLERİ KOPTU!
Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ile Rade Krunic arasındaki ipler koptu. İtalyan ekibinin bugün Empoli ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan oyuncu için Pioli şu sözleri sarf etti:

"Krunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in takım bulması, onun için de bizim için de daha iyi olacak. Milan'da kararları ben veriyorum. Krunic artık rotasyonumuzun bir parçası değil."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: Terör hedefleri yerle bir! 15 hedef imha
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Üniversiteli Gökçe'nin şüpheli ölümü! Evinde ölü bulundu
Başkan Erdoğan'dan Bağımsız Filistin Devleti mesajı: Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız
SON DAKİKA: AFAD duyurdu! İzmir ve Malatya'da korkutan depremler
İstanbul’a ana muhalefet lideri değil belediye başkanı seçeceğiz
Depremzedelerden "duygulandıran" talep! Bakan Özhaseki'den anında talimat
Sapır sapır dökülüyorlar
SON DAKİKA | Bakan Fidan Blinken ile görüştü: F-16 ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili net mesaj!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Milano'da Krunic zirvesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA