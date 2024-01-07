SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Milano’da Krunic zirvesi

Orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan ve listenin başına Rade Krunic'i alan F.Bahçe'de operasyon başladı. Sarı-Lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco bonservis pazarlığı için Milano'ya gitti. İtalyan ekibi, Bosnalı oyuncu için kapıyı 6 milyon Euro'dan açarken Fenerbahçe cephesi ise bu bedeli fazla buluyor.

Fred'in yokluğunda orta alanda sıkıntılar yaşayan ve sezon başında gerçekleşmeyen takviyeyi devre arasında yapmanın peşine düşen yönetim, Krunic için 3 milyon Euro ile ilk teklifini yaptı. Sportif Direktör Branco haftalardır yoğun mesai harcarken Milan'ın da yüksek bonservis beklentisi adım adım kırıldı.