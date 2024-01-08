Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe açıklaması!
Giriş Tarihi: 8.1.2024 17:34

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe açıklaması!

Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, yazılı bir açıklama yaparak; başkanlık için herhangi bir çalışması olmadığını belirtti ve "Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır" dedi.

Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama şöyle: Bugün şahsım hakkında ortaya atılan, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığım ve Saadettin Saran'ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüm yönündeki iddiaların tümü yalandır.

Benim şu an için Fenerbahçe Başkanlığı'yla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Saadettin Saran'ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım. Yalnızca Saran'ın listesinde yer almayı planlayan 1 kişi, benim görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de bir kaç kişinin huzurunda kendisiyle düşüncelerimi paylaştım. Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır. İsmim üzerinden yapılan bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Ben herhangi bir planlama içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsımın yaptığı bilgilendirmeler dışında yapılan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Aleyna’nın eskisi Demet’in yenisi oldu
Murat Kurum: 16 milyon İstanbullu kardeşimizle birlikte yöneteceğiz
HDP/DEM'den CHP'ye gözdağı: Oyumuzu vermeyiz
Fizik kondisyonu bir devrelik
"Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" demişti.. İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı
Son dakika haberi: AFAD duyurdu.. Malatya'da korkutan deprem
SON DAKİKA! Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk açıklama: Kutlu yolculuğun adımını attık
Sloganlar değil projeler kazanacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA