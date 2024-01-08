Galatasaray-Konyaspor maçı sonrası Abdülkerim Bardakçı zirveye çıktı!

Galatasaraylı futbolcu, golün ardından üzerinde "Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazılı tişörtle sevincini yaşadı.

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Abdülkerim'in maç değerlendirmesi şu şekilde:

"İlk önce teşekkür ederim. Zor bir maç olacağını biliyorduk fakat içeride taraftarımızı arkamıza aldığımızda bizim için zor bir maç yok. İyi hazırlandık, iyi çalıştık. Çok şükür galip geldik ve üç puanla devam ediyoruz. Tabii ki her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum."