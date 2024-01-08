Galatasaray-Konyaspor maçı sonrası Abdülkerim Bardakçı zirveye çıktı!

Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 63'üncü ve 90+3'üncü dakikalarda Abdülkerim Bardakcı ve 90'ıncı dakikada Wilfried Zaha kaydetti.
GOL ONDAN SORULUR
Attığı vole golü ile Aslan'ı uykudan uyandıran Abdülkerim Bardakcı, takımına da galibiyetin kapısını açtı. 29 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı ağları 2 kez havalandırırken 2020-21'de bu yana da ligin zirvesinde.
ABDÜLKERİM BARDAKCI, AHMET ÇALIK'I UNUTMADI
Müsabakanın 63'üncü dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Abdülkerim Bardakcı, gol sevinci sırasında eski takımı Konyaspor'dan arkadaşı olan Ahmet Çalık'ı unutmadı.
Galatasaraylı futbolcu, golün ardından üzerinde "Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazılı tişörtle sevincini yaşadı.
Karşılaşmada 2 gol kaydeden Abdülkerim'in maç değerlendirmesi şu şekilde:
"İlk önce teşekkür ederim. Zor bir maç olacağını biliyorduk fakat içeride taraftarımızı arkamıza aldığımızda bizim için zor bir maç yok. İyi hazırlandık, iyi çalıştık. Çok şükür galip geldik ve üç puanla devam ediyoruz. Tabii ki her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum."
"Hatta daha fazlasını yapmaya çalışıyorum. Bu camiaya layık olmaya çalışıyorum. Yan toplarda çalışıyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum sürekli. Çok şükür iki tane gol attım, nasip oldu. İnşallah gollerime devam edicem."