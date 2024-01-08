İspanya’yı büyüledi

İspanya Kral Kupası'nda oynanan Arandina maçında ilk kez Real Madrid forması giyen Arda Güler'in performansı, İspanyol basınında geniş yankı buldu. 3-1 kazanılan karşılaşmada 18 yaşındaki futbolcunun 59 dakikalık performansı için övgü dolu ifadeler kullanan gazeteler, milli yıldız için çarpıcı manşetler attılar.ifadeleri kullanıldı.Marca'da,yorumuyapıldı. Faro De Vigo'da ise,denildi.rda Güler, bir pozisyonda kendisine pas atmadığı için özellikle Türk taraftarları tarafından kızılan Nico Paz ile maç sonrası bir fotoğrafını paylaşarak,mesajını yazdı.Dakika: 59Topla buluşma: 53İsabetli pas: 32Pas isabeti: %89Kilit pas: 2Toplam şut: 3İkili mücadele 3/7