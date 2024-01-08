İspanya’yı büyüledi

İspanyol basını manşetlere taşıdığı 18 yaşındaki milli yıldıza övgü yağdırdı: “Sahip olduğu kalite sadece ısınmasını izlerken bile belli oluyor. İlk yarıda Madrid’in açık ara en iyi hücumcusuydu.”
İspanya Kral Kupası'nda oynanan Arandina maçında ilk kez Real Madrid forması giyen Arda Güler'in performansı, İspanyol basınında geniş yankı buldu. 3-1 kazanılan karşılaşmada 18 yaşındaki futbolcunun 59 dakikalık performansı için övgü dolu ifadeler kullanan gazeteler, milli yıldız için çarpıcı manşetler attılar. AS'ta "İlk bakıştaillüzyon" başlığıyla verilenhaberde, "İlk yarıdaMadrid'in açık araen iyi hücumcusuydu.İyi bir oyuncu izlenimivermekle kalmadı, aynızamanda sert ve zekiolduğunu da gösterdi" ifadeleri kullanıldı.
SAHİP OLDUĞU KALİTENİN İPUÇLARINI GÖSTERDİ
Marca'da, "Tribünde ailesive onu soğuktan koruyacakeldivenleriyle Arda Güler sonundasahaya çıktı. Sahip olduğukalite sadece ısınmasını izlerkenbile belli oluyor. İhtiyacıolan bir şey varsa, biraz kas kazanmanınyanı sıra teknik direktörAncelotti'nin birkaç günönce talep ettiği sabır" yorumuyapıldı. Faro De Vigo'da ise,"Sahip olduğu kalitenin ipuçlarınıherkese gösterdi" denildi.
HERKES SAKİN OLSUN Arda Güler, bir pozisyonda kendisine pas atmadığı için özellikle Türk taraftarları tarafından kızılan Nico Paz ile maç sonrası bir fotoğrafını paylaşarak, "Herkes sakin olsun" mesajını yazdı.
ARDA GÜLER'IN İLK MAÇ PERFORMANSI:
Dakika: 59
Topla buluşma: 53
İsabetli pas: 32
Pas isabeti: %89
Kilit pas: 2
Toplam şut: 3
İkili mücadele 3/7