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Giriş Tarihi: 8.1.2024

İspanya’yı büyüledi

İspanya’yı büyüledi

İspanyol basını manşetlere taşıdığı 18 yaşındaki milli yıldıza övgü yağdırdı: “Sahip olduğu kalite sadece ısınmasını izlerken bile belli oluyor. İlk yarıda Madrid’in açık ara en iyi hücumcusuydu.”

İspanya Kral Kupası'nda oynanan Arandina maçında ilk kez Real Madrid forması giyen Arda Güler'in performansı, İspanyol basınında geniş yankı buldu. 3-1 kazanılan karşılaşmada 18 yaşındaki futbolcunun 59 dakikalık performansı için övgü dolu ifadeler kullanan gazeteler, milli yıldız için çarpıcı manşetler attılar. AS'ta "İlk bakışta illüzyon" başlığıyla verilen haberde, "İlk yarıda Madrid'in açık ara en iyi hücumcusuydu. İyi bir oyuncu izlenimi vermekle kalmadı, aynı zamanda sert ve zeki olduğunu da gösterdi" ifadeleri kullanıldı.



SAHİP OLDUĞU KALİTENİN İPUÇLARINI GÖSTERDİ
Marca'da, "Tribünde ailesi ve onu soğuktan koruyacak eldivenleriyle Arda Güler sonunda sahaya çıktı. Sahip olduğu kalite sadece ısınmasını izlerken bile belli oluyor. İhtiyacı olan bir şey varsa, biraz kas kazanmanın yanı sıra teknik direktör Ancelotti'nin birkaç gün önce talep ettiği sabır" yorumu yapıldı. Faro De Vigo'da ise, "Sahip olduğu kalitenin ipuçlarını herkese gösterdi" denildi.

HERKES SAKİN OLSUN
Arda Güler, bir pozisyonda kendisine pas atmadığı için özellikle Türk taraftarları tarafından kızılan Nico Paz ile maç sonrası bir fotoğrafını paylaşarak, "Herkes sakin olsun" mesajını yazdı.

ARDA GÜLER'IN İLK MAÇ PERFORMANSI:
Dakika: 59
Topla buluşma: 53
İsabetli pas: 32
Pas isabeti: %89
Kilit pas: 2
Toplam şut: 3
İkili mücadele 3/7

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