Adana Demirspor, Trabzonspor’dan Umut Bozok’u istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen golcü oyuncu Umut Bozok'a bir kulüp daha talip oldu. Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor'un, Bordo-Mavili kulüpten Umut Bozok ile yakından ilgilendiği belirtildi.

KONYASPOR TEKLİF YAPMIŞTI

Bilindiği üzere, bir başka Süper Lig ekibi Konyaspor'un da, 27 yaşındaki forvet için Trabzonspor'a teklif yaptığı iddia edilmişti. Trabzonspor, Umut Bozok'u 31 Ağustos 2022 tarihinde 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lorient kulübünden kadrosuna katmıştı.

Bordo-Mavili takım ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Umut Bozok, bu sezon sadece 4 maçta forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı. Bu sezon skor katkısı bulunmayan Bozok, sakatlığı nedeniyle de 8 maçta forma giyemedi. (Ajansspor)