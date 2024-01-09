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Giriş Tarihi: 9.1.2024 14:18

Göztepe, Heiton'u açıkladı

İHA
Göztepe, Heiton’u açıkladı

Göztepe, CSKA 1948'de forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Heliton'u kadrosuna kattığı açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de devre arasına 32 puanla 3. sırada giren Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz günlerde son olarak Norveç ekiplerinden Sarpsborg 08'de forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramon-Pascal Lundqvist'i transfer eden sarı-kırmızılılar, bir takviye daha gerçekleştirdi.

İzmir ekibi, CSKA 1948'den 28 yaşındaki savunmacı Heliton'u renklerine bağladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "1995 doğumlu defans oyuncusu Heliton ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Heliton'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan tecrübeli savunmacının, Bulgaristan efbet Liga kariyerinde CSKA 1948 ile 43, Portekiz Liga Sabseg'de SC Covilh ile 29 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 maçı bulunuyor.

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Göztepe, Heiton'u açıkladı
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