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Giriş Tarihi: 9.1.2024 10:46

Quaresma'dan Fernando Santos sözleri: Bu kadar zeki başka bir hoca ile çalışmadım

Quaresma’dan Fernando Santos sözleri: Bu kadar zeki başka bir hoca ile çalışmadım

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Portekizli Fernando Santos getirildi. Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma'nın, vatandaşı Fernando Santos hakkında geçmişte söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörü Fernando Santos hakkında övgü dolu sözler sarf etmişti. EURO 2016'da Santos'un teknik direktörlüğünde şampiyon olan Portekiz'in kadrosunda yer alan Quaresma'nın yorumu yeniden gündeme geldi.

İşte Portekizli yıldızın Fernando Santos hakkındaki sözleri:

"Az konuşan ama futbolcularına istek ve hırs depolamayı, futbolcu psikolojisini çok iyi bilen bir hoca. Futbolcuları maça hazırlamakta, bu kadar zeki başka bir teknik direktör ile çalışmadım."

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Quaresma'dan Fernando Santos sözleri: Bu kadar zeki başka bir hoca ile çalışmadım
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