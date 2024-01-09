Quaresma’dan Fernando Santos sözleri: Bu kadar zeki başka bir hoca ile çalışmadım

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörü Fernando Santos hakkında övgü dolu sözler sarf etmişti. EURO 2016'da Santos'un teknik direktörlüğünde şampiyon olan Portekiz'in kadrosunda yer alan Quaresma'nın yorumu yeniden gündeme geldi.

İşte Portekizli yıldızın Fernando Santos hakkındaki sözleri:

"Az konuşan ama futbolcularına istek ve hırs depolamayı, futbolcu psikolojisini çok iyi bilen bir hoca. Futbolcuları maça hazırlamakta, bu kadar zeki başka bir teknik direktör ile çalışmadım."