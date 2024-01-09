Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş erteleme maçında Çaykur Rizespor’a konuk oluyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 9.1.2024 18:52 Son Güncelleme: 9.1.2024 18:55

Son dakika: Beşiktaş erteleme maçında Çaykur Rizespor’a konuk oluyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika: Beşiktaş erteleme maçında Çaykur Rizespor’a konuk oluyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, oynadığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda topladığı 29 puanla 6. sırada yer alırken, Karadeniz temsilcisi ise 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle elde ettiği 29 puanla 5. basamakta bulunuyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde…

Son dakika haberleri… Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme mücadelesinde saat 20.00'de Rizespor'un konuğu olacak.

Teknik direktörlüğe Fernando Santos'un getirildiğini açıklayan Beşiktaş'ta, yarın Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmada takımın başında yine U19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan | Taha, Emirhan, Anıl, Hojer | Shelvey, Olawoyin | Benhur, Varesanovic, Zeqiri | Gaich.

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Demir Ege, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.

7 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta 7 futbolcu Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak.

Kadro dışı bırakılan ve Kamerun Milli Takımı'na davet edilen Vincent Aboubakar ile Valentin Rosier ve Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'ya kiralanan Jean Onana'yla, sarı kart cezalısı Salih Uçan yarın sahada olmayacak.

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Son dakika: Beşiktaş erteleme maçında Çaykur Rizespor’a konuk oluyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu…
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