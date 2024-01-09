Son dakika: Beşiktaş erteleme maçında Çaykur Rizespor’a konuk oluyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme mücadelesinde saat 20.00'de Rizespor'un konuğu olacak.
Teknik direktörlüğe Fernando Santos'un getirildiğini açıklayan Beşiktaş'ta, yarın Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmada takımın başında yine U19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe olacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan | Taha, Emirhan, Anıl, Hojer | Shelvey, Olawoyin | Benhur, Varesanovic, Zeqiri | Gaich.
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Demir Ege, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.
7 EKSİK VAR
Beşiktaş'ta 7 futbolcu Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak.
Kadro dışı bırakılan ve Kamerun Milli Takımı'na davet edilen Vincent Aboubakar ile Valentin Rosier ve Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'ya kiralanan Jean Onana'yla, sarı kart cezalısı Salih Uçan yarın sahada olmayacak.