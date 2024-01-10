SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Matias Vecino gündeme alındı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. Rade Krunic transferinde Milan ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamayan Sarı-Lacivertli yönetim rotayı Uruguaylı futbolcu Matias Vecino'ya kırdı. Sezon başında ismi Galatasaray ile sıklıkla anılan merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde forma giyebilen Vecino'nun menajeri ile temas kurulduğu iddia edildi.

Lazio ile 2025 yılınan haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Vecino'dan yeşil ışık geldiği ve kulübü Lazio ile masaya oturulmasının an meselesi olduğu ifade edildi. 32 yaşında ve 1.87 boyunda olan Vecino 69 kez Uruguay Milli Takım formasını giymiş çok tecrübeli bir isim. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında gösteriliyor. 2018 yılındaki piyasa değeri ise 25 milyon Euro civarında idi. Fenerbahçe'nin Vecino ve Krunic için girişimlerini eş zamanlı olarak sürdüreceği de gelen haberler arasında. Vecina, Lazio'dan önce Inter, Fiorentina, Empoli ve Cagliari formalarını da giydi. (Takvim)

