SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Nelsson’un yerine Szalai

Geçen sezon şampiyonlukta büyük sahibi olan ancak Davinson Sanchez'in transferinden sonra yedek kaldığı için ayrılma kararı alan Victor Nelsson'un takımda kalma ihtimali oldukça zayıf görülüyor. Aslan da Danimarkalı savunmacının yerine alternatifl er belirledi.

Fenerbahçe'den 13 milyon euro bonservisle Alman ekibi Hoffenheim'a giden Attila Szalai'nin ismi ön plana çıktı. Macar stoperin 6 aylığına 1.5 milyon euro bedelle kiralanması gündemde.



Oğluna kendi ismi olan Attila'yı veren baba Attila Szalai'nin Macar basınından godihirnok'taki şu sözleri gündeme oturdu:

"Yedek kaldıktan sonra ilk 11'e dönmek çok zordu. Sürekli kazanan bir takımda olmalı. Transfer iyi gelebilir. Atti, çok çalışıyor ama gerekirse ayrılığı düşünmeli. Galatasaray iddiaları var ama 'Asla, asla' dememişler. Sonuçta Fenerbahçe'ye her zaman bir saygısı var."