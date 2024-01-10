Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Nelsson'un yerine Szalai
Giriş Tarihi: 10.1.2024 10:19

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Nelsson'un yerine Szalai

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Nelsson’un yerine Szalai

Galatasaray, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşı Hoffenheim'da şans bulamayan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Attila Szalai'yi gözüne kestirdi. Macar stoperin babası, transferin faydalı olacağına inanıyor.

Geçen sezon şampiyonlukta büyük sahibi olan ancak Davinson Sanchez'in transferinden sonra yedek kaldığı için ayrılma kararı alan Victor Nelsson'un takımda kalma ihtimali oldukça zayıf görülüyor. Aslan da Danimarkalı savunmacının yerine alternatifl er belirledi.

Fenerbahçe'den 13 milyon euro bonservisle Alman ekibi Hoffenheim'a giden Attila Szalai'nin ismi ön plana çıktı. Macar stoperin 6 aylığına 1.5 milyon euro bedelle kiralanması gündemde.

Oğluna kendi ismi olan Attila'yı veren baba Attila Szalai'nin Macar basınından godihirnok'taki şu sözleri gündeme oturdu:

"Yedek kaldıktan sonra ilk 11'e dönmek çok zordu. Sürekli kazanan bir takımda olmalı. Transfer iyi gelebilir. Atti, çok çalışıyor ama gerekirse ayrılığı düşünmeli. Galatasaray iddiaları var ama 'Asla, asla' dememişler. Sonuçta Fenerbahçe'ye her zaman bir saygısı var."

EN ÇOK OKUNANLAR

Meral Akşener: Biz CHP'ye yancılık için mi parti kurduk?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
"Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" demişti.. İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı
Komünist başkan kırdan kente inemez mi?
Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan dört dörtlük galibiyet! Kara Kartal, deplasmanda Rizespor’u rahat geçti…
Provokatif saldırıların ardında ne var? Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor?
Troller saldırdığına göre doğru yolda...
Murat Kurum sahaya indi: Milletimize ne söz verdiysek o sözü hep tuttuk
Adana’nın kayıp beş yılı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Nelsson'un yerine Szalai
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA