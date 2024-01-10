Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk ediyor! Erteleme maçında ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 10.1.2024 19:01 Son Güncelleme: 10.1.2024 19:03

Son dakika haberleri: Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk ediyor! Erteleme maçında ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe sahasında Konyaspor’u konuk ediyor! Erteleme maçında ilk 11’ler belli oldu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Serdar, Mert, Fred, Crespo, Szymanski, King, İrfan Can Kahveci, Dzeko

KONYASPOR: Deniz, Ahmet Oğuz, Adil, Kahraman, Guilherme, Uğurcan, Soner, Cicaldau, Prip Moreno, Emrehan

İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor.

18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek diğer isimler.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Emir’den skandal sözler: Canlı yayında öğretmenleri küçümsedi...
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu! PKK elebaşları inlerinden çıkamıyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dönemin ruhuna girebilmek için demir bile dövdük
Komünist başkan kırdan kente inemez mi?
"Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" demişti.. İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı
Adana’nın kayıp beş yılı
Meral Akşener: Biz CHP'ye yancılık için mi parti kurduk?
Sıra geldi Ankara’ya
Troller saldırdığına göre doğru yolda...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk ediyor! Erteleme maçında ilk 11'ler belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA