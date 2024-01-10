Son dakika haberleri: Fenerbahçe sahasında Konyaspor’u konuk ediyor! Erteleme maçında ilk 11’ler belli oldu...

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Serdar, Mert, Fred, Crespo, Szymanski, King, İrfan Can Kahveci, Dzeko

KONYASPOR: Deniz, Ahmet Oğuz, Adil, Kahraman, Guilherme, Uğurcan, Soner, Cicaldau, Prip Moreno, Emrehan

İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor.

18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek diğer isimler.