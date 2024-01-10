Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Kourbelis'i Fatih Karagümrük'e kiraladığını duyurdu
Giriş Tarihi: 10.1.2024 16:25

Trabzonspor, Kourbelis'i Fatih Karagümrük'e kiraladığını duyurdu

AA
Trabzonspor, Kourbelis’i Fatih Karagümrük’e kiraladığını duyurdu

Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis'i VavaCars Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiraladığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis, kulübümüzden 2023-24 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük AŞ'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır" ifadesine yer verdi.

Yunan futbolcu, bordo-mavili takımda 6 lig maçında 284 dakika forma giyebildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Emir’den skandal sözler: Canlı yayında öğretmenleri küçümsedi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Komünist başkan kırdan kente inemez mi?
"Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" demişti.. İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı
Dönemin ruhuna girebilmek için demir bile dövdük
Meral Akşener: Biz CHP'ye yancılık için mi parti kurduk?
Adana’nın kayıp beş yılı
Sıra geldi Ankara’ya
Troller saldırdığına göre doğru yolda...
BM’den 2024 için acil eylem çağrısı
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Kourbelis'i Fatih Karagümrük'e kiraladığını duyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA