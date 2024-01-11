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Giriş Tarihi: 11.1.2024 23:12

Fenerbahçe, Rade Krunic'i İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe, Rade Krunic’i İstanbul’a getiriyor

Kış transfer döneminde kadrosuna 6 numara takviyesi yapmak isteyen ve uzun zamandır peşinde olduğu Milanlı Rade Krunic için görüşen Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı.

Milan forması giyen Rade Krunic, Fenerbahçe'ye imzaya geliyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Milan ve Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin tamamlanması sonrası imza atmak için yarın İstanbul'da olacak.

Haberde geçtiğimiz Ağustos ayından beri Fenerbahçe'ye katılmak istediği belirtilen Krunic'in Milan'a transferde sarı-lacivertlilerle anlaşma yapılması için baskı yaptığı da belirtilirken, iki kulüp arasındaki resmi işlemler son noktaya geldi.

2019-20 sezonunda Milan'a Empoli'den 8.6 milyon Euro'ya katılan Krunic bu sezon İtalya Serie A'da 10 maça çıkmıştı.

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Fenerbahçe, Rade Krunic'i İstanbul'a getiriyor
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