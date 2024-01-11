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Giriş Tarihi: 11.1.2024 21:24

Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür'den penaltı açıklaması! "Bilerek yapılan bir şey yok"

Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür’den penaltı açıklaması! Bilerek yapılan bir şey yok

Sivasspor forması giyen Abdülkadir Parmak, Galatasaray karşılaşmasında yaşanan penaltı pozisyonu hakkında konuştu.

Sivaspor'da forma giyen Abdülkadir Parmak, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Abdülkadir Parmak "Takım arkadaşlarımın ayaklarına, yüreklerine sağlık. Bırakmadık, 1 puan aldık." dedi.

Abdülkadir Parmak ayrıca "Penaltıyla beraberliği aldık. Karşımızda ligin en iyi takımlarından biri var. Galatasaray çok iyi futbol oynadık. Büyük takıma karşı nasıl oynanması gerektiğine iyi çalıştık ve sonucunu aldık." açıklamasını yaptı.

Dries Mertens ile olan pozisyonu hakkında konuşan Abdülkadir Parmak "O pozisyonda bilerek yapılan bir şey yok. Yere düştüğüm için kolumu kontrol edemedim. Kolum da yerdeydi. Elime çarptı mı çarpmadı mı onu bile bilmiyorum. Çarptı diyorlar. Yerdeydim. Topa bilerek yapılmış hiçbir şey yok. Penaltı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

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Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür'den penaltı açıklaması! "Bilerek yapılan bir şey yok"
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