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Giriş Tarihi: 11.1.2024 15:50 Son Güncelleme: 11.1.2024 16:03

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Sivasspor 11'i belli oldu

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Sivasspor 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Appindangoye, Camara, Alaaddin, Kvet, Charisis, Hakan, Uğur Çiftçi, Koita, Barrow

Galatasaray: Muslera, Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Halil

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Galatasaray 11 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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Son dakika haberi: Galatasaray'ın Sivasspor 11'i belli oldu
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