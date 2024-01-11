Son dakika haberi: Galatasaray’ın Sivasspor 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Appindangoye, Camara, Alaaddin, Kvet, Charisis, Hakan, Uğur Çiftçi, Koita, Barrow
Galatasaray: Muslera, Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Halil
SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Galatasaray 11 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.