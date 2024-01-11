Son dakika haberi: Trabzonspor’un konuğu Samsunspor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Bakasetas, Visca, Fountas, Onuachu
Samsunspor: Okan, Soner, Satka, Alim, Haluk, Bennasser, Taylan, Muhammed, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Bordo-mavili takım, ligde 33 puanla 3. sırada yer alırken Yılport Samsunspor ise 18 puanla 17. sırada bulunuyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, son 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.