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Giriş Tarihi: 11.1.2024 19:03 Son Güncelleme: 11.1.2024 19:05

Son dakika haberi: Trabzonspor'un konuğu Samsunspor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

Son dakika haberi: Trabzonspor’un konuğu Samsunspor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki eleme maçında Trabzonspor ile Samsunspor, Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte Trabzonspor-Samsunspor maçının tüm detayları...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Bakasetas, Visca, Fountas, Onuachu

Samsunspor: Okan, Soner, Satka, Alim, Haluk, Bennasser, Taylan, Muhammed, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Bordo-mavili takım, ligde 33 puanla 3. sırada yer alırken Yılport Samsunspor ise 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, son 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

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Son dakika haberi: Trabzonspor'un konuğu Samsunspor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
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