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Giriş Tarihi: 12.1.2024 09:57

Galatasaray'dan Orel Mangala'ya teklif!

Galatasaray’dan Orel Mangala’ya teklif!

Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray'da Orel Mangala sesleri yükseliyor. Galatasaray, Orel Mangala için Nottingham Forest'e resmi teklifini sundu.

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sky'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların, Nottingham Forest forması giyen Orel Mangala ile ilgilendiği kaydedildi.

Galatasaray'ın, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için İngiliz ekibine somut teklif sunduğu öne sürüldü. Ancak sarı-kırmızılı ekibin teklifinin detaylarına dair bilgi verilmedi.

Orel Mangala ile ayrıca Juventus ve Napoli'nin de ilgilendiği aktarıldı. Nottingham Forest'ta bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Mangala'nın, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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Galatasaray'dan Orel Mangala'ya teklif!
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