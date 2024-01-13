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Giriş Tarihi: 13.1.2024 12:17

FIFA'da dosyamız kabarık

TANER KARAMAN
FIFA’da dosyamız kabarık

Türk futbolu FIFA'dan gelen son cezalar ile birlikte bir kez daha sarsıldı. Dün Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Ankaragücü, Kayserispor ve Samsunspor takımlarına FIFA'dan transfer yasağı cezası gelirken yaptığımız araştırmada Türkiye'nin UEFA'da en fazla dosyası olan ülke olduğu ortaya çıktı.

Türk futbolu FIFA'dan gelen son cezalar ile birlikte bir kez daha sarsıldı. Dün Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Ankaragücü, Kayserispor ve Samsunspor takımlarına FIFA'dan transfer yasağı cezası gelirken yaptığımız araştırmada Türkiye'nin UEFA'da en fazla dosyası olan ülke olduğu ortaya çıktı.

An itibarıyla UEFA'da 107 farklı ülkeden 964 ceza dosyası yer alırken, Türkiye 133 dosya ile listenin ilk sırasında kendisine yer buldu. Türk kulüplerini 78 dosya ile Çin kulüpleri takip ederken, listenin üçüncü sırasında ise 60 dosya ile Yunanistan bulundu. Kulüplerin dosya sayısına baktığımızda ise ilk sırada Portekiz'den Boavista 25 ceza dosyası ile yer alırken, ikinci sırada Malatyaspor 21 ceza dosyasıyla kendisine yer buldu.


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FIFA'da dosyamız kabarık
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