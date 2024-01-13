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Giriş Tarihi: 13.1.2024 15:59

Hatayspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı

Hatayspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 20'nci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 kaldı. Hatayspor 47'nci dakikada Rivas'ın golüyle öne geçerken, Pendikspor 90+4'üncü dakikada Kappel ile beraberliği yakaladı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 kaldı. Hatayspor 47'nci dakikada Rivas'ın golüyle öne geçerken, Pendikspor 90+4'üncü dakikada Kappel ile beraberliği yakaladı. İki takım sahaya 'Türkiye'nin ilk astronotu çok yakında uzayda' pankartı ile çıktı.

11'inci dakikada sağ kanattan gelişen Pendikspor atağında Erencan Yardımcı içeri çevirdi. Hatayspor savunması topu son anda kornere gönderdi.

45'inci dakikada Rivas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Hodzic'in şutunda kaleci Erdem meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.

47'nci dakikada Hatayspor öne geçti. Ghoulam'ın kullandığı kornerde Kilama kafayla indirdi. Rivas'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

60'ıncı dakikada sağdan rakip ceza sahasına giren Diaby'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+4'üncü Pendikspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Midtsjö'nün içeri çevirdiği topa Aburjania ayak koydu. Topu önünde bulan Kappel'in sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

STAT: Mersin

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Bersan Duran

HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 76 Kerim Alıcı), Kilama (Dk. 76 Burak Bekaroğlu), Maksimovic, Ghoulam, Hodzic, Görkem Sağlam (Dk. 82 Aabid), Aburjania, Rivas, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 64 Dele-Bashiru), Dadashov (Dk. 64 Lamkel Ze)

PENDİKSPOR: Erdem Canpolat - Serkan Asan (Dk. 85 Erdem Özgenç), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir (Dk. 61 Thuram), Midtsjö, İbrahim Akdağ (Dk. 85 Kappel), Diaby (Dk, 61 Romero), Gökcan Kaya, Halil Akbunar (Dk. 90+4 Endri Çekici), Erencan Yardımcı

GOLLER: Dk. 47 Rivas (Hatayspor) - Dk. 90+4 Kappel (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Ghoulam, Dele-Bashiru, Erce Kardeşler, Maksimovic (Hatayspor) - Arplaslan Öztürk (Pendikspor)

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Hatayspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı
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