Manchester City, son nefeste Newcastle United’ı devirdi

Ligin 21. haftasındaki maçta Manchester City, 26. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle öne geçse de ev sahibi ekip, 35. dakikada Alexander Isak ve 37. dakikada Anthony Gordon'un golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
Manchester City, 74. dakikada Kevin De Bruyne'nin golüyle beraberliği yakaladı, 90+1. dakikada ise Oscar Bobb'un golüyle 3-2 öne geçti.
Karşılaşma, konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Manchester City, bu sonuçla puanını 43'e yükselterek 45 puanla zirvede yer alan Liverpool'u takibini sürdürdü. Newcastle United ise 29 puanda kaldı.