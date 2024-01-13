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Giriş Tarihi: 13.1.2024 19:45 Son Güncelleme: 13.1.2024 19:50

Son dakika: Fenerbahçe, Rade Krunic'i açıkladı

Son dakika: Fenerbahçe, Rade Krunic’i açıkladı

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Milan'dan Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic'in transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, Rade Krunic'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Milan'dan Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic'in transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, Rade Krunic'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz."

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Son dakika: Fenerbahçe, Rade Krunic'i açıkladı
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